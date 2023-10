Catania, atteso doppio appuntamento di arti marziali: ospiterà circa 600 persone

Si terranno a Catania l'European Open Cup 2023 for Children ed il XII° Campionato Europeo WKC. Di seguito i dettagli.

Atteso un doppio appuntamento europeo di arti marziali a Catania: l’European Open Cup 2023 for Children ed il XII° Campionato Europeo WKC; promossi dall’Associazione Centri sportivi italiani (ACSI) con la collaborazione della Federazione Italiana Arti Marziali (FIAM).

L’evento si svolgerà al PalaCatania dal 13 al 15 ottobre e ospiterà circa 600 persone, tra atleti, coach, accompagnatori, responsabili federali, famiglie e sostenitori. I partecipanti provengono da 10 nazioni diverse: Bosnia, Germania, Inghilterra, Italia, Polonia, Romania, Serbia, Scozia, Slovenia, Ucraina. In particolare, tra i 32 atleti della rappresentativa italiana, 9 sono siciliani.

L’European Open Cup 2023 for Children, riservato agli atleti under 13, avrà inizio venerdì pomeriggio e si concluderà nel primo pomeriggio di sabato 14; quindi il testimone passerà agli atleti delle categorie Cadetti, Junior, Senior e Master over 60 che, fino a domenica 15 ottobre, animeranno il tatami allestito per il XII° Campionato Europeo WKC con le rappresentative delle 10 nazionalità presenti.