Meteo Sicilia, è allerta rossa per rischio incendi: le province interessate

Meteo Sicilia: l'Isola deve ancora fare i conti con l'allerta incendi. Pericolosità alta in alcune province.

Meteo Sicilia: nell’Isola, il rischio incendi sembra ancora persistere, anche in questi primi giorni del mese di settembre. In base a quanto riportato sul bollettino della protezione civile della Regione Sicilia, la cui validità è scattata dalla mezzanotte di oggi, lunedì 4, e durerà per l’intera giornata di domani, alcune province sono colorate di rosso. Non pervenuti, invece, i dati sul rischio di ondate di calore.

Ecco, nel dettaglio, le informazioni presente sul bollettino diramato dalla protezione civile che, come sempre, raccomanda alla massima attenzione.

Meteo Sicilia: rischio incendi

Isola divisa a metà per quanto riguarda il rischio incendi, colorandosi di giallo e di rosso. Stato di preallerta con pericolosità media per le province di Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, mentre si colorano di rosso, con pericolosità alta, le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania ed Enna.

Meteo Sicilia: le previsioni di oggi e domani

Temperature che, tuttavia, si mantengono nella norma in tutta l’Isola che, nella giornata di oggi, presenterà cielo poco nuvoloso e nubi sparse in tutte le province. Da segnalare le temperature massime di 34 gradi a Siracusa e ad Agrigento, città più calde, e la massima di 25 gradi ad Enna. Venti forti nel Messinese mentre saranno moderati in tutto il resto della Sicilia.

Lieve peggioramento per domani, martedì 5 settembre, dove in alcune province ci saranno delle precipitazioni. Calano anche le temperature massime, con Agrigento la città più calda, a 31 gradi. Pioggia e schiarite prevista a Messina e nubi sparse con isolate piogge nel Siracusano. A Trapani, si verificheranno venti forti, mentre saranno moderati nel resto dell’Isola.

Le previsioni a Catania

Nel capoluogo etneo, scenario simile al resto dell’Isola. Nella giornata di oggi, cielo poco nuvoloso nel pomeriggio, e la temperatura massima toccherà i 33 gradi tra le ore 14 e le ore 15.

Pioggia e schiarite in arrivo per domani, con il cielo che si presenterà poco nuvoloso già a partire dalle ore 16, e con precipitazioni in serata. La temperatura massima sarà di 29 gradi.