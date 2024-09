Meteo Sicilia: forse le temperature torride e roventi che hanno caratterizzato quest’estate 2024 stanno lasciando spazio a temperature più fresche e a piogge e temporali spazio. Questo non vorrà dire che si dimenticheranno i 30 gradi. Infatti, in alcune città continueranno a sfiorare i 35 gradi. Di seguito le previsioni nel dettaglio.

Meteo Sicilia: lunedì 9 settembre

Lunedì si prevede una situazione meteorologica caratterizzata da una pressione atmosferica che rimarrà costantemente bassa, favorendo una generale instabilità. Il tempo sarà decisamente variabile su gran parte del territorio. Nel corso della giornata, ci saranno frequenti possibilità di precipitazioni, spesso sotto forma di rovesci e temporali, alcuni dei quali potrebbero essere particolarmente intensi, accompagnati da forti raffiche di vento e locali grandinate. Proprio per la giornata di oggi è stata diramata un’allerta gialla su tutta la Sicilia.

Su tutto la nostra isola ci saranno piogge e schiarite. A Siracusa si prevede un forte temporale nella prima mattinata. Nonostante tutto sarà la città con la massima più alta, ben 34 gradi. a Seguire Catania con 33 gradi. La città più fredda sarà Enna, con una massima di 24 gradi e una minima di 17 gradi.

Meteo Sicilia: martedì 10 settembre

Martedì, il tempo sarà variabile e in alcune zone della regione piuttosto instabile. In generale continueranno le condizioni meteo instabili, con la possibilità di rovesci e temporali che potrebbero essere anche intensi in alcuni momenti. In queste zone, il cielo sarà spesso nuvoloso e le piogge potrebbero essere improvvise e di breve durata. Le temperature diurne raggiungeranno punte fino a 32 gradi, mantenendo un clima caldo soprattutto nelle zone non interessate dai temporali. Continuano le piogge ad Enna e a Messina. Nuvole su Agrigento, Caltanisetta, Catania e Palermo. Le uniche città sopra i 30 gradi saranno Siracusa, 32 gradi, e Catania con 31 gradi.

Meteo Sicilia: mercoledì 11 settembre

Durante mercoledì i temporali e le piogge si allontaneranno. Rimarranno solo cieli coperti di nubi. Dopo una breve tregua, le temperature si alzeranno in tutta l’Isola. La città più calda sarà Siracusa con 32 gradi. A seguire Agrigento e Catania con 31 gradi. In tutti i capoluoghi le temperature torneranno a sfiorare i 30 gradi,, unica eccezione Enna, dove la massima sarà di 25 gradi.