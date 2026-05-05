Meteo Sicilia: mentre il resto d’Italia si prepara a un weekend di incertezza climatica, il quadro del meteo in Sicilia delinea uno scenario radicalmente opposto. Le ultime previsioni confermano l’arrivo di una massa d’aria calda di matrice subtropicale che, sospinta da intensi venti meridionali, provocherà un aumento termico deciso su tutta l’isola.

La “fiammata africana” entrerà nel vivo già nelle prossime ore, dando alla Sicilia un assaggio di estate anticipata che raggiungerà il suo culmine proprio durante il prossimo fine settimana. Ecco, di seguito, le previsioni.

Meteo Sicilia: caldo nel weekend

Le temperature inizieranno a salire in modo costante, ma sarà la giornata di domenica 10 maggio, in coincidenza con la Festa della Mamma, a far registrare i picchi più elevati. Secondo i modelli meteorologici, i termometri potrebbero subire un’impennata verticale, portando il clima su valori tipicamente di luglio.

La città più calda dell’isola potrebbe essere Palermo, dove la colonnina di mercurio rischia di toccare la soglia dei 30°C così come nelle zone interne del nisseno e dell’ennese e anche nel siracusano.

A Catania, temperatura massima sensibilmente più bassa, di 22°C, come riportato dalle previsioni. Probabili precipitazioni sono, inoltre, previste in mattinata, intorno alle 8, seppur deboli. Anche i venti saranno di lieve entità. Nel corso di tutta la giornata il cielo si presenterà sereno e poco nuvoloso.

Meteo Sicilia: venti da Sud e afa

L’aumento graduale ma inesorabile delle temperature sarà alimentato dai venti provenienti dai quadranti meridionali. Questo flusso d’aria calda non solo alzerà le massime, ma potrebbe portare con sé anche la tipica foschia dovuta alla polvere sahariana in sospensione, rendendo il cielo lattiginoso sopra le principali città siciliane.