Meteo Sicilia: l’estate ci sta definitivamente lasciando per dare spazio all’autunno, che ufficialmente inizierà domani sabato 21 settembre. I temporali di questi giorni continueranno, soprattutto nella giornata di domenica. Le temperature sono in calo, ma non ci sarà un freddo eccessivo. Di seguito nello specifico le giornate di oggi, domani e domenica.

Meteo Sicilia, venerdì 20 settembre

Tutta la giornata di oggi sarà nuvolosa in tutta l’isola. Le temperature saranno simili a quelle dei giorni scorsi. Le città più calde saranno Siracusa e Catania, con 29 gradi, mentre quella più fresca sarà Enna con 23 gradi. Catania sarà tra le zone più calde, ma avrà qualche nube sparsa.

Non ci saranno piogge nella giornata di oggi, ma un vento debole e moderato.

Meteo Sicilia, sabato 21 settembre

La giornata di sabato sarà molto simile a quella di venerdì, ci saranno nubi sparse in tutta la regione. Le temperature, invece, continueranno a scendere: la città più calda sarà Agrigento con 28 gradi, invece, Enna sarà la più fredda con soli 20 gradi.

Per ciò che riguarda Catania, sarà molto più fredda rispetto al giorno precedente, poiché ci saranno circa 24 gradi.

Anche la giornata di sabato sarà tranquilla senza temporali e con venti modesti e deboli.

Meteo Sicilia, domenica 22 settembre

La giornata di domenica sarà prevalentemente nuvolosa, ma in due città pioverà. Si tratta di Messina e Catania, dove addirittura ci sarà un temporale con successiva schiarita.

Sul resto dell’isola ci saranno ancora nubi sparse, ma le temperature saliranno rispetto al giorno precedente. Le città più calde saranno Catania, nonostante il temporale, Palermo e Siracusa. La più fredda sarà sempre Enna.

Meteo Sicilia, Catania

Catania questo fine settimana sarà piuttosto costante per ciò che riguarda le temperature, ci sarà una variazione di pochi gradi tra un giorno e l’altro.

La giornata di domenica non sarà favorevole per eventuali gite fuori porta, a causa dei temporali, ma invece le giornate di venerdì e sabato tranne che per qualche nuvola, permetteranno qualche passeggiata.