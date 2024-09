Meteo Sicilia: diamo un’occhiata alle prossime previsioni di questo primo fine settimana di settembre. Previste temperature ancora abbastanza elevate in tutto il territorio siciliano.

Meteo Sicilia: venerdì 6 Settembre 2024

La giornata di venerdì, sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata.

Meteo Sicilia: sabato 7 settembre 2024

Nella giornata di sabato, si prevedono cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; generali condizioni di bel tempo, ma si potrà vedere un cielo nuvoloso o molto nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime fino a 36/40 gradi, valori notturni che non subiranno sostanziali variazioni. Venti deboli.

Meteo Sicilia: domenica 8 settembre 2024

Nella giornata di domenica, un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale meridionale, ionico e sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale ionico, si prevedono temperature in aumento e cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Temperature massime che, a loro volta, potranno raggiungere picchi di 36/40 gradi, specialmente nelle zone interne.

Infine, con l’inizio della nuova settimana, tuttavia, i modelli numerici delineano uno scenario diffusamente instabile su tutta la Sicilia, complice il transito di una possente perturbazione atlantica, che comporterà una generale flessione termica, di poco al di sotto delle medie tipiche del periodo.