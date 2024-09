Meteo Sicilia: è in arrivo un weekend in cui è previsto un evidente calo delle temperature, anche con qualche nuvola e precipitazioni, seppur lievi. Weekend di metà settembre che sa tanto di addio all’estate.

Temperature massime sotto i 30 gradi

Già a partite da oggi il calo brusco delle temperature si farà sentire e durerà per tutto questo fine settimana. Attenzione anche ai venti che saranno forti in tutta l’Isola. Ecco le previsioni un po’ più nel dettaglio, da oggi, venerdì 13 settembre, fino a domenica 15 settembre.

Meteo Sicilia: venerdì 13 settembre

Come già preannunciato il calo delle temperature si registrerà già da oggi, con quasi tutte le province con la massima sotto i 30 gradi. Fanno eccezione Catania e Siracusa, dove la temperatura massima si manterrà, solo per poco, sui 31 gradi. Il resto della Sicilia oscilla tra i 22 gradi di massima a Enna e i 27 gradi di Agrigento. Proprio in quest’ultima provincia e a Trapani, il cielo sarà interessato da qualche nuvola ma senza particolari rischi di precipitazioni. Sarà un weekend ventoso, già a partire da oggi, con venti forti ovunque.

Meteo Sicilia: sabato 14 settembre

Un ulteriore calo delle temperature è previsto per la giornata di domani, sabato 14 settembre. Anche Catania e Siracusa avranno la temperatura massima sotto i 30 gradi, rispettivamente di 26 e 27. A Enna si toccano addirittura i 15, con pioggia e schiarite prevista. Precipitazioni anche per Palermo, la cui massima sarà di 24 gradi. Il resto dell’Isola si presenta con nubi sparse e i venti saranno moderati in tutte le province.

Meteo Sicilia: domenica 15 settembre

Ulteriore peggioramento nell’ultimo giorno di questo weekend settembrino, domenica 15. Ancora una volta l’intera Isola sarà interessata da nuvole e pioggia e schiarite in particolare a Enna, Messina, Palermo e Trapani. Le temperature si mantengono sempre sotto i 30 gradi. A Siracusa si registrerà la temperatura massima più alta, con 28 gradi, seguita da Catania che ne avrà 27. I venti si manterranno ancora una volta moderati in tutto il territorio della Regione. Si prevede uno sbalzo evidente tra massime e minime, con cali anche di circa 10-11 gradi. A Catania la minima andrà a 18 gradi, a Siracusa, dai 28 di massima si passa a una temperatura minima di 14.

È addio definitivo all’estate? Questo è ancora da vedere ma le previsioni dei prossimi giorni lo lasciano presagire.