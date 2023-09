Meteo Sicilia, torna il caldo sull’Isola: le previsioni dei prossimi giorni

Meteo Sicilia: dopo il maltempo dei precedenti giorni, è nuovamente in arrivo il caldo. Allerta arancione per il rischio incendi.

Meteo Sicilia: durante la giornata di oggi, martedì 12 settembre, e di domani, mercoledì 13 settembre, il sole tornerà a splendere sull’intera Isola, portando con sé anche il caldo. Le temperature si alzeranno fino a raggiungere i 34 gradi in alcune province, mentre è arancione il livello di allerta rischio incendi.

A seguire, le previsioni metereologiche accurate per i prossimi giorni e i dati riportati dall’ultimo bollettino della protezione civile della Regione Sicilia, rilasciato giorno 11 settembre e valido per l’intera giornata di oggi.

Meteo Sicilia: rischio incendi

L’Isola continua ad essere a rischio incendi, specialmente a seguito del picco delle temperature che avverrà in questi giorni.

Persiste lo stato di preallerta in tutta la Sicilia: il caldo e l’umidità di questi giorni, come riportato dal bollettino della protezione civile, sono talmente intensi da essere capaci di generare un incendio con intensità del fuoco elevata e propagazione veloce.

Il livello di pericolosità è medio per le province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, mentre è bassa per il resto dell’Isola.

Nonostante l’aumento delle temperature dei prossimi giorni, il rischio di ondate di calore è pressoché assente. Il bollettino della protezione civile segnala un rischio di ondate di calore che si colloca al livello 0: non è presente nessun rischio per la salute della popolazione.

La temperatura massima percepita nella giornata di oggi sarà di 31 gradi a Catania e Palermo, di 30 gradi in provincia di Messina. Durante la giornata di domani 13 settembre, invece, la temperatura massima percepita nelle tre province si limiterà ai 30 gradi centigradi.

Meteo Sicilia: previsioni di oggi e domani

Durante i prossimi giorni, il caldo si farà sentire di nuovo: nessuna nube in vista nell’intera Isola, previsti esclusivamente sole e caldo.

In particolare, durante la giornata di oggi 12 settembre, le temperature raggiungeranno i 33 gradi nelle province di Agrigento e Siracusa, le più calde dell’Isola. In provincia di Enna, invece, le temperature saranno leggermente più basse, con una temperatura massima percepita di 29 gradi, e il sole non porterà caldo.

Nella giornata di domani, mercoledì 13 settembre, il cielo sarà sereno il provincia di Enna e Trapani, dove si registreranno le temperature più basse, con una massima rispettivamente di 30 e 29 gradi. Il caldo persisterà nelle altre province, con un leggero aumento delle temperature rispetto al giorno prima: si toccheranno i 34 gradi in provincia di Catania e Siracusa, dove il caldo sarà più pressante.