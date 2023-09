Lampedusa, nuovi migranti sbarcati: 33 approdi nella notte

Sono 477 i migranti arrivati durante la notte, per un totale di 1.993 persone giunte nell'Isola di Lampedusa durante la giornata di ieri.

A partire dalla mezzanotte, sono stati registrati 33 sbarchi nell’Isola di Lampedusa.

Il conteggio dei migranti arrivati è ancora in corso da parte della polizia, ma con i primi 15 approdi è stato già confermato l’arrivo di 477 migranti nella notte. Nove di questi sbarchi sono avvenuti direttamente sulla terraferma, fra la spiaggia dell’Isola dei Conigli, Cala Croce, Guitigia e molo Favarolo.

Nella giornata di ieri, in 24 ore sono stati 51 gli approdi in totale e 1.993 le persone arrivate. La maggior parte dei barchini sono salpati da Sfax, Tunisia, ad eccezione di un paio di barchini in metallo che, secondo le testimonianze delle persone giunte a Lampedusa, proverrebbe da Monastir e Sidi Mansour.

La maggior parte dei migranti, invece, ha dichiarato di essere proveniente dalla Nigeria, Sierra Leone, Sudan, Ciad, Tunisia, Guinea e Camerun e di aver riversato ognuno una somma pari a 5mila dinari tunisini per poter procedere con la traversata.

Alcuni dei migranti hanno dichiarato ai militari della Guardia di Finanza di essere stati vittime di atti di pirateria durante il loro viaggio nelle acqua tunisine. In particolare, i migranti hanno raccontato di trovarsi nella strada di ponente di Lampedusa, dove erano sbarcati autonomamente, quando sono stati derubati dei motori dei barchini sui quali erano a bordo.