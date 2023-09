Catania, Uici offre corsi gratuiti: i requisiti

Corsi gratuiti per disoccupati del Programma Gol della Regione Siciliana: di seguito i dettagli su chi può partecipare e come.

Anche l’Irifor (Istituto per la Ricerca, la Formazione e Riabilitazione) dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti dà l’opportunità di partecipare, nelle sue sedi di Catania e Palermo, ai corsi gratuiti per disoccupati del Programma Gol della Regione Siciliana, che finanzia percorsi formativi gratuiti per migliorare le competenze favorendo l’ingresso o il reinserimento nel mercato del lavoro.

“L’Irifor – ha spiegato Maria Francesca Oliveri, presidente dell’Istituto e del Consiglio regionale dell’Unione ciechi – stavolta non organizzerà corsi riservati solo a non vedenti e ipovedenti, ma aperti a tutti. E poiché le nostre sedi sono attrezzate per accogliere persone con ogni tipo di disabilità, potremmo essere un punto di riferimento per loro”.

I requisiti

Ai percorsi formativi del Programma Gol (l’acronimo significa Garanzia di occupabilità per i lavoratori) possono partecipare i disoccupati percettori di reddito di cittadinanza, di Naspi (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) e di Dis-Coll (indennità mensile di disoccupazione).

Chi ha queste caratteristiche potrà seguire corsi di reskilling (sviluppo di nuove competenze per consentire al lavoratore di ricoprire un differente tipo di ruolo) che danno la qualifica di Assistente familiare, Operatore Informatico risorse web, Operatore di Editoria digitale.

Anche i lavoratori impegnati negli Asu (Attività socialmente utili) potranno accedere ai corsi, ma soltanto a quelli di upskilling (diretti cioè a espandere le conoscenze o acquisire nuove competenze nello stesso campo di lavoro in cui si è già impegnati). Parliamo dunque di corsi da cento ore di Tecnologie informatiche e Competenze digitali trasversali.

Le modalità

Da qualche giorno, i destinatari del Programma Gol possono completare, anche on line, nelle Agenzie per il lavoro (Apl) e nei Centri per l’impiego (Cpi), la cosiddetta Skill gap analysis , che stima la distanza fra le competenze di chi accede ai servizi di orientamento specialistico e quelle richieste per ricoprire i ruoli professionali. Possono così procedere, dopo l’autenticazione, attraverso l’indirizzo https://catalogo-gol-regione,sicilia.it, alla scelta del percorso formativo.

“L’Irifor Sicilia – ha concluso Maria Francesca Oliveri – è a disposizione di chiunque avesse bisogno di informazioni o per fornire supporto per le iscrizioni, anche on line”.

L’Irifor Sicilia Onlus ha sede a Catania in via Carmelo Abate 2. Il numero di telefono è lo 095-7151882. L’indirizzo email sicilia@irifor.eu.