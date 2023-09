Trenitalia assume diplomati: posizioni aperte anche in Sicilia

Trenitalia assume diplomati: Ferrovie dello Stato è alla ricerca di personale con diploma anche in Sicilia. Ecco come fare domanda.

Trenitalia assume diplomati: il Gruppo Ferrovie dello Stato è alla ricerca di personale in varie regioni italiane e tra queste è presente anche la Sicilia. In particolare, Trenitalia ha intenzione di assumere figure con il diploma e anche senza esperienza nel settore. Ecco tutte le informazioni riguardo l’offerta di lavoro, i requisiti e come fare domanda.

Trenitalia assume diplomati: l’offerta di lavoro

Come anticipato in apertura, Trenitalia è alla ricerca di personale in alcune regioni italiane e mira all’assunzione di figure diplomate. In particolare, le regioni nelle quali è attiva la selezione sono la Sicilia, Lazio e la Toscana.

Per quanto riguarda la posizione da coprire, Trenitalia ha intenzione di assumere personale che possa svolgere il ruolo di macchinista. A tal proposito, tra le mansioni dei neo-assunti ci saranno la conduzione dei treni, il trasporto delle persone e il controllo delle condizioni del mezzo durante il servizio. L’offerta di lavoro proposta ai candidati è l’inserimento in azienda tramite contratto di apprendistato professionalizzante.

Trenitalia assume in Sicilia: requisiti

Ma quali sono i requisiti richieste per poter presentare la propria candidatura come macchinista per Trenitalia? Il primo requisito riguarda senza dubbio la residenza: infatti, come anticipato, le selezioni sono attive solo in tre regioni italiane e per questo motivo è richiesto che i candidati risiedano in Sicilia, Lazio o Toscana.

Inoltre, i candidati dovranno avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni e non è richiesta esperienza nel ruolo da svolgere. Infine, si richiede il possesso del diploma di scuola superiore tra uno dei seguenti indirizzi:

Manutenzione e Assistenza Tecnica;

Elettronica e Elettrotecnica;

Informatica e Telecomunicazioni;

Trasporti e Logistica;

Meccanica;

Meccatronica ed Energia;

Liceo Scientifico;

Liceo Scientifico – opzione scienze applicate;

Liceo Scientifico – sezione a indirizzo sportivo.

Il voto di diploma potrà essere requisito preferenziale ai fini dell’assunzione.

Trenitalia assume diplomati: come fare domanda

Per tutti coloro i quali sono interessati a quest’offerta di lavoro, la candidatura deve essere inviata per via telematica. Basterà collegarsi al sito ufficiale Trenitalia, selezionare l’annuncio di lavoro relativo all’offerta e cliccare sul tasto “Candidati”, per poi seguire la procedura indicata. Si ricorda che la scadenza per inviare la propria candidatura è prevista per il 2 ottobre 2023.