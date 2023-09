Concorsi Sicilia: ASP e Università dell’Isola assumono

Concorsi Sicilia: sono diversi i bandi attivi al momento per coloro i quali sono interessati a trovare un lavoro nel settore pubblico.

Concorsi Sicilia: sono diversi i bandi attivi al momento per coloro i quali hanno intenzione di trovare un impiego nel settore pubblico. Ecco le offerte al momento attive con ASP Siracusa, ASP Catania e Università Kore di Enna.

Concorsi Sicilia: ASP Siracusa

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa è alla ricerca di personale e ha indetto un concorso per colmare questa carenza. In particolare, si ricercano 16 dirigenti medici per la disciplina di Medicina d’emergenza-urgenza. Il concorso che si svolgerà per titoli ed esami, prevede l’inserimento nell’organico dell’ASP di Siracusa con contratto a tempo indeterminato. Per maggiori informazioni su requisiti si rimanda alla lettura del bando, mentre per presentare la propria candidatura c’è tempo fino all’8 ottobre 2023.

Concorsi Sicilia: ASP Catania

Anche l’ASP di Catania è alla ricerca di personale e di recente ha pubblicato una rettifica del concorso pubblico. Le posizioni disponibili sono quelle di collaboratore professionale sanitario infermiere e operatore sanitario per il Bacino Sicilia Orientale. Nello specifico, la prima posizione rientra nella categoria D, mentre la seconda nella categoria Bs. In particolare, le posizione aperte sono le seguenti:

per il profilo professionale di infermiere: trentuno posti – A.O.U. Policlinico – V.E. Catania; venticinque posti – ASP Catania; dodici posti – A.O. Cannizzaro Catania; ottantasei posti – ARNAS Garibaldi Catania; otto posti – ASP Enna; nove posti – A.O.U. Policlinico Messina;

per il profilo professionale di operatore socio-sanitario: settantaquattro posti – ASP Catania; otto posti – ARNAS Garibaldi Catania; ventuno posti – A.O.U. Policlinico – V.E. Catania; quindici posti – A.O. Cannizzaro Catania; due posti – ASP Enna; quattordici posti – ASP Ragusa; dieci posti – A.O.U. Policlinico Messina.



Per maggiori informazioni si rimanda al bando integrale disponibile sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Offerte lavoro Sicilia: Università di Enna “Kore”

Infine, l’ultimo concorso pubblico presentato è quello relativo all’Università Kore di Enna che ricerca professori di ruolo e per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato. Per questo concorso è necessario presentare la propria candidatura entro il 26 ottobre 2023 alle ore 12:00. Inoltre, per presentare la propria candidatura, è necessario effettuare l’opportuna procedura online. Infine, per conoscere i requisiti per le varie posizioni si rimanda al bando integrale.