Concorso INPS, 585 posti anche per diplomati: quando esce il bando

Concorso INPS: arrivano delle novità sull'uscita del bando per l'assunzione di 585 risorse. Sufficiente il diploma di maturità.

Concorso INPS: arrivano delle novità per il concorso dell’Istituto nazionale della previdenza sociale che mira all’assunzione di 585 risorse, con possibilità anche per chi è in possesso soltanto del diploma. L’ uscita del bando era attesa entro la fine del 2023. Tuttavia, lo stesso ente ha comunicato lo slittamento al 2024. La prova rientra nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-2024, che indica 13mila assunzioni Inps entro il 2024 per diversi profili.

Ecco le informazioni necessarie, in attesa dell’uscita del bando, programmata, adesso, per il 2024.

Concorso INPS: destinatari e requisiti

Per accedere al concorso INPS, è sufficiente disporre del diploma di scuola secondaria di secondo grado, indipendentemente dalla tipologia di diploma: è sufficiente aver concluso la maturità quinquennale. Essere in possesso della laurea può, tuttavia, dare un punteggio aggiuntivo.

Non sono previsti vincoli di età, basta essere maggiorenni, mentre è necessario possedere i requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, che sono cambiati nel 2023.

Concorso INPS: le prove d’esame

Il concorso per diplomati INPS è per titoli ed esami. Sono previste una più prove d’esame e, a seconda del numero di candidati, un’eventuale preselezione.

Bisognerà attendere l’uscita del bando per sapere con certezza il numero o il tipo di prove. Stando a quanto verificatosi con i precedenti bandi, alcune possibili tipologie potrebbero essere:

una prova preselettiva (quiz a risposta multipla);

(quiz a risposta multipla); una o più prove scritte (sulle materie d’esame);

(sulle materie d’esame); una prova orale (sulle materie d’esame).

Alternativamente, potrebbe essere prevista un’unica prova scritta successiva all’eventuale preselezione, come da modalità semplificata. Nonostante sia una teoria plausibile, specialmente a seguito del nuovo regolamento per i concorsi pubblici introdotto quest’anno dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, questa seconda opzione sembra essere meno probabile delle altre.

Ciò che si può confermare è la presenza di una valutazione delle conoscenze in lingua inglese e degli strumenti informatici, come previsto dal nuovo regolamento messo in atto a seguito della riforma dei concorsi pubblici del 14 luglio 2023.

La modalità di svolgimento delle prove sarà informatizzata: ad ogni candidato verrà fornito un tablet sul quale svolgeranno le prove.

Concorso INPS: come fare domanda

Per accedere al concorso, sarà necessario presentare la propria domanda di partecipazione attraverso la piattaforma inPA, ovvero il nuovo portale per il reclutamento nella Pubblica Amministrazione.

La domanda potrà essere effettuata accedendo tramite SPID, CIE o CNS. Se non lo si è già, è necessario essere registrati sul portale inPA.

Inoltre, è utile disporre di una PEC personale per ricevere le successive comunicazioni in merito al concorso.

Il bando INPS verrà pubblicato nella sezione “concorsi” del sito web dell’INPS e sulla piattaforma inPA.