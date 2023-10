Assunzioni Poste Italiane, basta il diploma: requisiti e come fare domanda

Assunzioni Poste Italiane: scadenza imminente per poter effettuare la propria candidatura. Ecco i requisiti e come fare domanda.

Assunzioni Poste Italiane: la maggiore azienda italiana attiva nei servizi postali, finanziari, di telecomunicazioni e di bancoposta è alla ricerca di portalettere da assumere in tutto il territorio nazionale, con contratto a tempo determinato. La scadenza per presentare le domande è imminente, ed è fissata al 5 ottobre.

Ecco quali sono i requisiti da rispettare e come effettuare la propria candidatura.

Assunzioni Poste Italiane: i requisiti

Come già anticipato, per potersi candidare per il ruolo di postino, è sufficiente essere in possesso del diploma di maturità, con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110.

È necessario, inoltre, essere in possesso di patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali.

Per la sola provincia di Bolzano è necessario essere in possesso del patentino del bilinguismo.

Assunzioni Poste Italiane: come fare domanda

Per candidarsi alla posizione di postino rimane poco tempo a disposizione. Il termine ultimo è, infatti, fissato a giovedì 5 ottobre. Ma come si fa ad effettuare la candidatura?

Per concorrere al posto di portalettere, bisognerà accedere alla sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale di Poste Italiane.

I portalettere sono figure richieste per l’incombente autunno: ce n’è necessità in tutta Italia, con assunzioni per 3-4 mesi e con uno stipendio di circa 1.200 euro netti mensili.

Procedure di selezione

Una volta effettuata la domanda, i candidati che saranno individuati per i correnti fabbisogni riceveranno una mail per la somministrazione del test di selezione (ragionamento logico) che conterrà l’indirizzo internet a cui collegarsi per effettuare il test e tutte le spiegazioni necessarie per il suo svolgimento. Si consiglia di verificare anche nella cartella spam.

Coloro che supereranno la prima fase di selezione (test attitudinale), potranno essere contattati da Poste Italiane per il completamento del processo di selezione che prevede sia la prova d’idoneità alla guida del motomezzo (che sarà effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta) sia un colloquio.

Il superamento della prova moto è condizione essenziale senza la quale non potrà aver luogo l’assunzione.