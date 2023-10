Concorsi Sicilia: i bandi in scadenza ad ottobre

Concorsi Sicilia: diversi i bandi con scadenza a breve, nel territorio siciliano. Sono disponibili, infatti, interessanti offerte di lavoro: eccono qui di seguito alcune.

Concorsi Sicilia: sono molto vari i bandi in scadenza ad ottobre riguardanti offerte di lavoro nell’Isola. Di seguito tutte le informazioni sui più interessanti.

Concorsi Sicilia: bando per docenti a Caltanissetta

Tra i concorsi pubblici in scadenza a breve, si trova anche quello indetto dal Conservatorio di Caltanissetta, rivolto a docenti. Si tratta di una selezione pubblica finalizzata all’individuazione di 18 collaboratori professionali per l’insegnamento di varie discipline nell’ambito dei corsi di formazione musicale, in scadenza il 6 ottobre. Tutte le discipline in oggetto sono indicate sul bando di concorso.

Tra i requisiti per partecipare al concorso, sono richiesti i seguenti:

Diploma di conservatorio o Istituto Musicale Pareggiato Vecchio Ordinamento ;

; Diploma accademico di II livello.

Possono inoltre accedere al concorso persone prive dei titoli sopraindicati, ma in possesso di esperienza professionale/artistica nell’ambito dei settori messi a concorso.

Concorsi Sicilia in provincia di Catania

In provincia di Catania è stato indetto il concorso del Comune di Motta Sant’Anastasia, finalizzato ad assunzioni di vari profili professionali. Si tratta di una selezione pubblica che prevede l’aggiornamento degli elenchi di idonei per assunzioni a tempo indeterminato o determinato presso il Comune o presso gli enti locali che abbiano stipulato con esso apposito accordo.

Tra i requisiti richiesti vi sono assolvimento dell’obbligo scolastico e diploma o laurea a seconda del profilo professionale e sarà possibile candidarsi fino al 30 ottobre 2023.

I ruoli professionali richiesti sono i seguenti:

funzionari ad elevata qualificazione amministrativo;

funzionari ad elevata qualificazione contabile;

funzionari ad elevata qualificazione tecnico;

funzionari ad elevata qualificazione di vigilanza;

istruttore amministrativo;

istruttore contabile;

istruttore tecnico;

istruttore di vigilanza;

operatore esperto.

Concorsi Sicilia: Asp Siracusa assume

È stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di sedici posti vacanti di dirigente medico disciplina, medicina d’emergenza – urgenza. Il testo integrale del bando di concorso dell’Azienda Sanitaria Provinciale è stato pubblicato dall’albo sul sito internet aziendale www.asp.sr.it.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico scade giorno 8 ottobre 2023.