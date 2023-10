Enel assunzioni 2023: posizioni aperte per diplomati

Enel assunzioni 2023: sono diverse le posizioni aperte al momento in azienda. In particolare, si ricercano diplomati anche senza esperienza.

Enel assunzioni 2023: l’azienda multinazionale italiane dell’energia è alla ricerca di personale e ha intenzione di assumere diplomati anche senza esperienza. L’offerta di lavoro potrebbe quindi interessare moltissimi giovani alla ricerca di un impiego dopo la fine della scuola dell’obbligo. Ecco i dettagli sull’offerta proposta, i requisiti e come fare domanda.

Enel assunzioni 2023: l’offerta

Per quanto riguarda l’offerta di lavoro proposta al momento da Enel, le posizioni offerte sono varie e rientrano nel contesto tecnico-operativo. Si precisa che viene offerto un contratto di apprendistato di 36 mesi. Questo inquadramento prevede in realtà un percorso di formazione teorico-pratica, oltre all’affiancamento da parte di un tutor aziendale che segua gli aspiranti tecnici.

Enel, lavoro per diplomati: i requisiti

Quali sono i requisiti per poter essere assunti? Secondo quanto riportato nell’annuncio di lavoro visibile sul sito dell’Enel, i candidati dovranno avere un diploma tra le seguenti opzioni: Diploma Tecnico o Diploma Professionale quinquennale (indirizzo: elettrico, elettronico, meccanico, meccatronico, termotecnico e diplomi affini in ambito energetico).

Inoltre, per le posizioni offerte non è richiesta esperienza pregressa e sono ricercate le seguenti qualità:

Competenze tecniche di tipo elettrico/elettronico/meccanico;

Disponibilità a svolgere eventuali attività in reperibilità;

Sensibilità ai temi della sicurezza;

Buona conoscenza di competenze digitali;

Buone capacità organizzative e orientamento al problem solving;

Buone capacità relazionali e attitudine a lavorare in gruppo;

Proattività;

Rispetto delle procedure e delle scadenze.

Enel assunzioni 2023: come fare domanda e scadenza

Per poter presentare la propria candidatura c’è ancora tempo: infatti, le domande saranno accettate fino al prossimo 31 dicembre 2023. Per coloro i quali volessero candidarsi all’offerta di lavoro, è necessario allegare un CV aggiornato e la copia del Diploma di Scuola Media Superiore conseguito.

Inoltre, è necessario accertarsi di aver compilato in modo dettagliato tutti i campi sulle informazioni anagrafico-curriculari. Infine, per presentare la propria candidatura è necessario effettuare l’opportuna procedura online disponibile sul sito ufficiale dell’Enel, alla sezione “Jobs”, cliccando sull’annuncio di lavoro al quale si è interessati. Per tutte le informazioni più specifiche sulla posizione si rimanda all’annuncio di lavoro completo disponibile sul sito Enel.