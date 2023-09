Corti in Cortile 2023, Trantino: “Creiamo le basi per la Catania di domani”

Inaugurata la XV edizione del festival "Corti in Cortile, il Cinema in breve", dedicato al cortometraggio nazionale ed internazionale. Di seguito le parole del sindaco di Catania, Enrico Trantino, ai microfoni di LiveUnict.

Venerdì 15 settembre 2023 è stata inaugurata presso il Palazzo Platamone di Catania la XV edizione del festival “Corti in Cortile, il Cinema in breve“, dedicato al cortometraggio nazionale ed internazionale. La rassegna si concluderà giorno 17 e vedrà 22 cortometraggi in gara, che saranno proiettati durante i giorni interessati e giudicati sia dalla giuria del festival, che dal pubblico.

“Corti in Cortile” 2023: l’evento in breve

Il festival permetterà agli appassionati di seguire alcune masterclass e laboratori, ma non solo. Per l’edizione di quest’anno è prevista una novità: il Film Market, ossia uno spazio in cui società di produzione, distributori, film-maker, film commission siciliane, consulenti di finanziamenti europei ed esperti di cineturismo e location saranno protagonisti.

La rassegna, dunque, è una grande occasione culturale per Catania e tutti i partecipanti; nel sito ufficiale dell’evento è possibile consultare il programma dei tre giorni.

Enrico Trantino e “Corti in Cortile”: le parole del sindaco

“Le speranze per questa XV edizione del festival sono tante – ha detto ai microfoni di LiveUnict il sindaco di Catania, Enrico Trantino-. Noi in questa città abbiamo bisogno di invertire la tendenza a piangerci addosso, perché la rassegnazione è il miglior pretesto per assolversi e venir meno ai propri doveri.

In questo senso, dare un messaggio di cultura è importante, a prescindere dalle differenze di ciascuno nel coglierne la reale essenza nell’esprimere il proprio compiacimento oppure no rispetto ad un film o ad un cortometraggio. Si tratta comunque di qualcosa su cui il confronto si svolge per cercare di creare le basi per la Catania che sarà secondo le nostre intenzioni. Quindi, si tratta di una visione nuova, una visione più ampia che in qualche modo ‘aiuti l’anima a ballare‘.

Anche durante la presentazione della kermesse il sindaco si è rivelato profondamente a favore dell’iniziativa, “fondamentale per la creazione della Catania di domani“.

“Corti in Cortile”, turismo e giovani

Secondo le parole del sindaco di Catania, il festival del cortometraggio nazionale ed internazionale “aiuta tantissimo per quanto riguarda il turismo“: basti pensare, come ha detto, al successo della serie tv incentrata sulle avventure del commissario Montalbano. Ciò a cui tiene di più il sindaco, però, non è tanto il turismo, quanto, come tiene a sottolineare, “la formazione dei nostri giovani“.

“Purtroppo noi patiamo una condizione generazionale di passaggio in cui il mondo si è spostato dai sedici noni ai tre noni di Instagram e di TikTok – ha detto Trantino durante l’intervista, ripetendo il concetto durante il discorso di presentazione del festival -. Purtroppo, i nostri ragazzi ed i nostri bambini oramai vivono della vita degli altri; mi piacerebbe che guardassero anche dal finestrino della macchina, dal finestrino di un treno, di un pullman, che cercassero di capire il mondo che esiste attorno a loro, rendendosi protagonisti della loro vita“.

Secondo il sindaco, il mondo cinematografico potrebbe essere una soluzione al problema: “Il film ed il cortometraggio ampliano queste prospettive: intanto restituiscono il mondo a sedici noni, che secondo me già significa tanto, ma vorrei anche che rappresentassero un modo per inquadrare la propria esistenza, soprattutto per i più giovani, improntata a ciò che può dare emozioni e non semplicemente per trascorrere il tempo“.