Ottobrata Zafferana 2023: programma dell’evento

Ottobrata Zafferana 2023: si è dato finalmente il via a uno degli eventi più attesi per l’autunno del Catanese. Infatti, l’Ottobrata Zafferanese è iniziata la scorsa domenica con il primo evento del mese. Ecco tutte le informazioni più importanti in merito.

Ottobrata Zafferana 2023: gli incontri

Come riportato in apertura, l’Ottobrata Zafferanese ha già avuto inizio la scorsa settimana con il primo appuntamento previsto dal programma, vale a dire la giornata dell’Uva. Infatti, ogni domenica è stata dedicata ad un tema particolare. Di seguito, l’elenco degli incontri previsti:

Domenica 1 Ottobre – Sagra dell’Uva;

Domenica 8 Ottobre – Sagra del Miele;

Domenica 15 Ottobre – Sagra delle Mele dell’Etna;

Domenica 22 Ottobre – Sagra dei Funghi;

Domenica 29 Ottobre – Sagra delle Castagne e del Vino.

Inoltre, sono previsti alcuni appuntamenti fissi ogni settimana, come quelli riportati di seguito:

Ore 9:30 / 20:00 – Galleria dell’Associazione Giuseppe Sciuti, Via Roma 357

Collettiva d’arte a cura dell’Associazione artistico culturale “Giuseppe Sciuti” di Zafferana Etnea. Ore 9:30 / 20:00 – Vicolo dell’Arte, Via Roma 343

Estemporanea di pittura. Ore 9:30 / 20:00 – Sala Istituto Crédit Agricole, Via Roma 391

Galleria d’arte con esposizione di manufatti dei maestri scalpellini Petralia, Coco, Petralia e Iozia; del fabbro Fichera, dei maestri della ceramica Romano, Pulvirenti e Raciti; dei pittori del carretto siciliano Nicolosi e Licciardello; della maestra della cartapesta Laudani; della pittura su stoffa della maestra Luzzio e dei pregevoli ricami della maestra Maccarrone. L’arte della miniatura e del presepe del maestro Strano e dei musei di Acireale ed Enna. Allestimento a cura del Maestro Benedetto Strano. Ore 9:30 / 21:00 – Villa Comunale

Parete d’arrampicata sportiva a cura della ASD Sicilia Adventure e della UISP – Comitato territoriale Giarre A.P.S. Ore 9:30/ 22:30 – La Via delle Arti e dei Mestieri, Via Roma

Estemporanea dei maestri artigiani del rame, del ferro, della pietra, del tradizionale “panaru” (cestino), della ceramica, del carretto e della carta pesta. Ore 9:30 / 24:00 – Area Food – Ex Campo Sportivo, Via Rocca D’Api

Show cooking – Spettacoli ed intrattenimento a cura di Etna Eventi Management. Ore 10:00 / 12:00 – Le domeniche dei bambini, Piazza Cardinale Pappalardo

Giochi, animazione e laboratori per bambini. Ore 15:00/20:00 – Planetario, Viale dei Giardini

Spettacolo in cupola con animazione Full-dom.

Ottobrata Zafferana 2023: programma domenica 8 ottobre

Come anticipato, le domeniche di Zafferana saranno animate da incontri permanenti e specifici delle giornate. Ecco di seguito il programma degli eventi previsti per domenica 8 ottobre 2023:

Ore 10:30 / 12:30 – Piazza Cardinale Pappalardo – Circo Ramingo, spettacolo di circo di strada.

Ore 11:30 / 14:30 – Piazza Cardinale Pappalardo – Show Cooking – preparazione del “Piatto del Giorno”, a cura di Donna Peppina Banqueting.

Ore 16:00 – Le domeniche dei bambini, Piazza Cardinale Pappalardo – PupoLab: realizzazione e decorazione di un pupo siciliano, a cura di Emanuele Salamanca (prenotazione al numero 095.708.2825).

Ore 17:00 – Circuito manifestazione Sfilata ed esibizione del gruppo musicale “I Maracaibo”.

Ore 17.30 – Le domeniche del sorriso Piazza Cardinale Pappalardo

Ore 18:00 / 22:00 – Piazza Cardinale Pappalardo – Show Cooking – preparazione del “Piatto del Giorno”, a cura di Donna Peppina Banqueting.

Ore 20:00 – Piazza Cardinale Pappalardo OPERA PRIMA in concerto

Ore 21:00 – AREA FOOD

PENSIERO BAND POOH in concerto.

Ottobrata Zafferanese 2023: come arrivare e parcheggi

Per poter raggiungere l’Ottobrata Zafferanese in auto da Messina o Catania basterà prendere l’autostrada A18. Successivamente sarà necessario prendere l’uscita Giarre e seguire le indicazioni per Zafferana (8 km ca).

Per quanto riguarda i parcheggi, sono disponibili diverse aree di sosta. Le seguenti sono indicate sul sito ufficiale, dal quale è possibile anche ottenere le informazioni per raggiungere direttamente il parcheggio: