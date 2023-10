Sagra del Pistacchio di Bronte 2023: le date ufficiali

La Sagra del Pistacchio di Bronte 2023 sta per arrivare: ecco quali sono le date ufficiali dell'evento indicate dal Comune.

La Sagra del Pistacchio di Bronte 2023 sta per arrivare: si tratta di uno degli eventi più attesi dell’autunno siciliano e della provincia di Catania in particolare. Infatti, la sagra attira persone da diverse parti d’Italia, considerando l’importanza rivestita nel mondo alimentare da parte del cosiddetto “Oro verde”: il pistacchio di Bronte. Ecco tutte le informazioni più importanti in merito all’evento.

Sagra del Pistacchio di Bronte: l’avviso del Comune

I più attenti e gli appassionati avranno notato che quest’anno l’arrivo della sagra è in ritardo rispetto al solito. A tal proposito, il Comune di Bronte ha rilasciato un comunicato dove è stato illustrato il ritardo di due settimane per l’inizio della sagra. La motivazione del cambiamento di date fornita dal Comune, com’è facile immaginare, è stato il ritardo nella maturazione del prodotto, causato a sua volta dall’eccezionalità del clima dell’anno in corso.

Infatti, a causa di questa situazione è stato necessario far slittare anche i tempi di raccolta dall’inizio di settembre alla metà del mese appena trascorso. “Io non so – ha spiegato il sindaco Pino Firrarello – se quest’anno ci siamo trovati di fronte ad una stagione eccezionale e quindi unica o se le piogge di giugno e le condizioni meteorologiche estive sono state frutto dei mutamente climatici. Di sicuro so che il buon contadino ha il dovere di adattarsi. E se i produttori sono costretti ovviamente a ritardare la raccolta, noi abbiamo l’obbligo di assecondare le loro ragioni. Organizzeremo la sagra a metà ottobre e garantiremo ai visitatori pistacchio fresco”.

Quali sono dunque le date ufficiali comunicate per l’inizio della sagra? Secondo quanto riportato nell’avviso del Comune, la Sagra del Pistacchio di Bronte, che quest’anno raggiunge la 32esima edizione, sarà inaugurata giorno 13 ottobre.

A partire da venerdì 13 ottobre sarà quindi possibile recarsi a Bronte e prendere parte alla Festa dell’Oro Verde, che resterà attiva per tutto il fine settimana fino a domenica 15 ottobre. Tuttavia, l’appuntamento è previsto anche per il weekend successivo: infatti, la sagra sarà aperta ai visitatori anche dal 20 al 22 ottobre 2023.

Programma e informazioni utili

Purtroppo, non è ancora disponibile un programma aggiornato per l’edizione 2023. In ogni caso, prossimamente sarà possibile avere maggiore chiarezza sugli orari e gli eventi previsti in occasione della sagra del Pistacchio di Bronte.

Tuttavia, basandosi sulle scelte degli eventi passati, la sagra è stata accessibile gratuitamente per le intere giornate previste. A tal proposito, non resta che attendere la comunicazione relativa al programma ufficiale e prepararsi a festeggiare l’Oro Verde siciliano.