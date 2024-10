La lunga attesa sta per finire! La cittadina di Bronte si prepara a trasformarsi in una deliziosa pasticceria con specialità al pistacchio verde DOP.

Gli amanti del pistacchio sono avvisati e molti avranno già pianificato una visita per la XXXIII edizione della sagra del pistacchio verde di Bronte DOP, che si svolgerà dal 4 al 6 e dall’11 al 13 ottobre.

Il programma completo

Martedì 1° ottobre, alle 10 del mattino, si terrà una conferenza stampa presso il Castello Nelson. Durante l’evento, i migliori produttori presenteranno le loro delizie al pistacchio ai giornalisti. Il sindaco Pino Firrarello e l’assessore agli Eventi, Angelica Prestianni, parleranno del programma e delle novità di quest’evento, che ha guadagnato fama anche oltre i confini europei.

Venerdì 4 ottobre, alle 18, si svolgerà il taglio del nastro inaugurale, con la presenza delle autorità locali, accompagnato dalla Banda San Biagio e dalle Majorettes. Questo momento segnerà l’apertura di tutti gli stand e darà inizio agli eventi collaterali della Sagra.

La giornata di sabato inizierà con la riapertura degli stand alle 10. I bambini potranno divertirsi con gonfiabili e ammirare i tradizionali carretti siciliani. Quest’anno ci sarà anche un laboratorio sensoriale sul Pistacchio DOP, organizzato dall’associazione Aiace, e gli sbandieratori allieteranno l’atmosfera.La sera sarà dedicata alla musica e all’arte, con concerti ed esibizioni di danza. La prima domenica sarà speciale, con folclore, musica e danza, culminando in una grande festa musicale nelle piazze.

Dopo una breve pausa, venerdì 11 tornerà “La Scuola alla Sagra del Pistacchio”, dove migliaia di bambini delle scuole siciliane visiteranno gli stand e assaggeranno il gelato al pistacchio.

Il sabato porterà divertimento con la Fanfara dei Bersaglieri e una novità: il 1° Trofeo Pugilistico “Bronte Città del Pistacchio 2024”, seguito da uno spettacolo musicale con le canzoni di Marco Mengoni in piazza Cimbali.

La domenica 13 ottobre sarà la giornata principale, con la famosa torta al pistacchio. Ma non finisce qui: alle 21:30 in piazza Cimbali ci sarà lo spettacolo “Sicilia in Festa – 1° Premio Orgoglio Verde Città di Bronte”, presentato da Diego Caltabiano.

Le strade consigliate e i parcheggi

Ci sono due strade alternative per arrivare a Bronte, oltre alla SS 284.

Chi proviene da Catania può entrare a Paternò e seguire la SS 121, che all’interno della città è chiamata Corso Italia. Dopo circa 2,7 chilometri, alla rotonda, si può prendere la seconda uscita seguendo le indicazioni per Schettino. Questa strada porta a Adrano. Da lì, basta seguire le indicazioni per Bronte e si può parcheggiare in piazza Saitta.

Un’altra opzione per chi parte da Catania o attraversa la città è prendere l’A18, uscire a Fiumefreddo e proseguire verso Randazzo. Anche se questa strada è un po’ più lunga, evita possibili lunghe code. Dopo Randazzo, si deve prendere la SS 284 al bivio di Murazzo Rotto e continuare verso Bronte. Questa strada porta all’ingresso nord della cittadina, rendendo più facile trovare un posto auto nella zona artigianale.