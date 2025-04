Ritorna l’amato appuntamento con la “Domenica al Museo”, l’iniziativa che consente, ogni prima domenica del mese, di accedere gratuitamente a numerosi musei, parchi archeologici e luoghi di interesse culturale gestiti dall’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 5 aprile, giornata in cui sarà possibile visitare senza alcun biglietto d’ingresso alcuni dei più importanti siti storici e artistici della Regione. L’iniziativa si inserisce all’interno del più ampio progetto promosso dal Ministero della Cultura, che da anni incentiva l’accesso gratuito a musei e aree archeologiche statali in tutta Italia, con l’obiettivo di avvicinare sempre più cittadini al patrimonio artistico e storico del Paese.

Le visite saranno consentite nei consueti orari di apertura, consultabili sui siti ufficiali di ciascun museo o parco archeologico. In alcuni casi, potrebbe essere richiesta la prenotazione anticipata per gestire al meglio l’affluenza e garantire un’esperienza più agevole per tutti i visitatori. Per conoscere l’elenco completo dei siti aderenti e tutte le informazioni necessarie, è possibile consultare la pagina dedicata all’iniziativa sul portale ufficiale dell’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana.

Cosa visitare in Sicilia

Moltissimi siti archeologici e musei aperti per l’occasione in Sicilia. Di seguito una breve lista dei più belli:

Villino Florio: dalle 9.00 alle 13.00 (ultimo ingresso 12.30) Palermo,

Castello a mare: dalle 9.00 alle 13.00 (ultimo ingresso 12.30) Palermo,

Castello della Cuba: dalle 9.00 alle 13.00 (ultimo ingresso 12.30), Palermo,

Parco archeologico Valle dei Templi Agrigento,

Area archeologica e Antiquarium di Eraclea Minoa Agrigento,

Parco archeologico di Segesta

Parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria

Parco archeologico “Lilibeo-Marsala” Trapani.

Cosa visitare a Catania

Numerosi i musei aperti a Catania da poter visitare gratuitamente o con tariffa ridotta: