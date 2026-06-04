Torna il consueto e atteso appuntamento con la “Domenica al Museo”. Il prossimo 7 giugno, la città di Catania offrirà a cittadini e turisti la possibilità di visitare i principali siti museali comunali a una tariffa ridotta.
L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale insieme alla direzione Cultura, nasce con l’obiettivo di valorizzare e favorire una più ampia fruizione del ricco patrimonio storico, artistico e archeologico della città etnea.
Di seguito la guida completa con gli orari di apertura e le mostre disponibili nei vari siti aderenti.
I siti visitabili a tariffa ridotta
Ecco il calendario e gli orari dei musei comunali accessibili con il biglietto agevolato domenica 7 giugno:
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Museo Vincenzo Bellini
Orario: dalle 9:00 alle 19:00 (ultimo ingresso consentito entro le ore 18:00).
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Polo Museale Santa Chiara (via Castello Ursino 20)
Orario: dalle 9:00 alle 19:00 (ultimo ingresso ore 18:00).
Mostre visitabili: “Kouros ritrovato” e “Romantica”.
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Percorso di Gronda della Chiesa di San Nicolò l’Arena
Orario: dalle 9:00 alle 18:00 (ultimo ingresso consentito entro le ore 17:30).
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Anfiteatro Romano (piazza Stesicoro)
Orario: dalle 9:00 alle 19:00 (ultimo ingresso ore 18:30).
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Palazzo della Cultura
Orario: dalle 10:00 alle 19:00.
Mostra visitabile: “New York 80”.
Gli appuntamenti a ingresso gratuito
Oltre alle riduzioni, la giornata prevede anche l’accesso completamente libero per alcuni specifici siti e percorsi espositivi:
Palazzo della Cultura (Mostre a ingresso libero)
All’interno del Palazzo, dalle ore 9:00 alle 19:00, sarà possibile visitare gratuitamente due esposizioni:
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“Sicilia e Italia nel cinema a pennello”
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“Videogames, che storia! Emozioni in pixel, dagli albori agli anni 2000” (iniziativa in collaborazione con Etna Comics).
Luoghi di culto e monumenti
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Chiesa monumentale San Nicolò l’Arena
Orario: dalle 9:00 alle 18:30 (ultimo ingresso entro le ore 18:00).
Ingresso: Gratuito.
Nota per i visitatori: Si raccomanda di verificare attentamente l’orario dell’ultimo ingresso consentito, che varia a seconda del sito, per poter pianificare al meglio il proprio percorso culturale.