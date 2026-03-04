Anche quest’anno, in occasione della Giornata internazionale della donna di domenica 8 marzo, la Regione Siciliana partecipa all’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura, offrendo l’ingresso gratuito a musei, parchi archeologici e siti storici dell’Isola. L’iniziativa, coordinata dall’Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, mira a coniugare il significato simbolico della ricorrenza con la valorizzazione del patrimonio artistico regionale, rendendo fruibili a tutti i cittadini i magnifici tesoti custoditi nei numerosi siti culturali dell’Isola.

“Si tratta di un gesto simbolico, ma significativo – spiega l’assessore Francesco Paolo Scarpinato – perché finalizzato a promuovere una più ampia riflessione sull’importanza dell’8 marzo. Offrire una giornata di ingressi gratuiti nei luoghi della cultura significa dare un’opportunità in più per conoscere e ammirare le nostre straordinarie bellezze, nel segno della partecipazione e della condivisione”.

Cosa visitare?

La nostra redazione consiglia di non perdere: