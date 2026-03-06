Eventi Catania: Catania si prepara a vivere alcuni giorni ricchi di appuntamenti culturali e sociali. Tra incontri letterari, mostre fotografiche, esposizioni artistiche e iniziative dedicate alla salute femminile, il calendario degli Eventi Catania offre diverse occasioni per partecipare alla vita culturale della città. Dalla celebrazione delle voci femminili nella letteratura alla prevenzione sanitaria, passando per l’arte contemporanea e la fotografia dedicata alla tradizione agatina, sono numerose le iniziative aperte al pubblico.

Piazza Letteraria: voci di donne nel cuore della città

Tra gli Eventi Catania più significativi della giornata dedicata alle donne c’è “Piazza Letteraria”, un’iniziativa che trasforma Piazza Scammacca in uno spazio di incontro, dialogo e condivisione culturale.

L’evento nasce con l’obiettivo di dare spazio alle voci femminili che animano il panorama culturale cittadino: scrittrici, editrici, lettrici e operatrici culturali che ogni giorno contribuiscono alla diffusione dei libri e delle idee. Per un’intera giornata la piazza diventerà un luogo attraversato da libri, letture pubbliche e momenti di confronto.

L’iniziativa non vuole essere soltanto una celebrazione simbolica, ma un momento concreto di ascolto e partecipazione. Attraverso dialoghi e incontri aperti alla città, l’evento intende valorizzare il ruolo delle donne nella costruzione della comunità culturale catanese.

Eventi Catania: Due artiste in mostra alla GAM di Catania

L’arte contemporanea è protagonista di un altro appuntamento tra gli Eventi Catania con la mostra “Due artiste. Elegie visive di vita e di sogno”, ospitata presso la Galleria d’Arte Moderna di Catania.

L’esposizione mette in dialogo le opere di Rossella Sferrazzo ed Eleonora Pedilarco, offrendo un percorso visivo che intreccia sensibilità, emozioni e visioni artistiche differenti. Accanto alle opere pittoriche e visive, il programma prevede anche momenti di lettura e poesia con Ketty Governali e Carmina Daniele.

L’atmosfera artistica sarà arricchita da momenti musicali e performance dal vivo con Klostés e Enrico Sorbello, creando un’esperienza multidisciplinare che unisce arte, parola e musica.

Eventi Catania: Open Day della salute femminile con LILT

Tra gli Eventi Catania dedicati alla Giornata Internazionale dei Diritti della Donna c’è anche un’iniziativa importante dedicata alla prevenzione. La LILT di Catania promuove infatti una mattinata di consulenze gratuite per sensibilizzare sull’importanza della salute femminile.

L’iniziativa si svolgerà presso l’ambulatorio del Padiglione EST-1 in Via del Bosco, dove saranno disponibili diversi specialisti per offrire consulenze in vari ambiti della prevenzione. Tra i servizi previsti figurano nutrizione, posturologia, attività fisica adattata, ginecologia e sessuologia, senologia, fisiatria per il linfedema, medicina estetica e chirurgia plastica.

L’obiettivo dell’open day è promuovere la cultura della prevenzione e invitare le donne a dedicare tempo alla propria salute attraverso controlli e consulenze specialistiche.

“Agata – Street Stories”: la festa vista dalla street photography

Tra gli Eventi Catania dedicati all’arte visiva c’è anche la mostra fotografica “Agata – Street Stories” del fotografo Gabriele Celsa, ospitata negli spazi del CLAFF.

L’esposizione raccoglie una serie di 21 fotografie in bianco e nero che raccontano la Festa di Sant’Agata attraverso lo sguardo della street photography. Gli scatti catturano momenti spontanei della festa: le strade gremite di fedeli, i gesti della devozione popolare e le espressioni dei volti immersi nella tradizione.

Il progetto esplora il rapporto tra ritualità collettiva e dimensione individuale, tra caos urbano e spiritualità popolare. Accanto alla mostra fotografica è presente anche un’installazione artistica curata da Angela Licciardi, che contribuisce a completare il percorso espositivo.