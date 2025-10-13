In occasione della tanto attesa e amata Sagra del Pistacchio DOP di Bronte, l’azienda di trasporto pubblico ha predisposto dei servizi straordinari, volti a facilitare gli spostamenti verso il cuore pulsante della manifestazione, che ogni anno accoglie migliaia di visitatori!

Le nuove corse in programma

Oltre alle corse ordinarie, nella giornata di sabato 18 ottobre 2025 saranno attive corse aggiuntive in partenza da Catania. I bus partiranno dalla stazione Milo della Metropolitana alle ore 15:00 e dalla stazione Nesima alle ore 15:10, con destinazione Bronte. Per il ritorno è prevista una corsa in partenza dalla Villa Comunale di Bronte alle ore 21:00, diretta verso Catania.

Il nuovo potenziamento dei mezzi di trasporto ha come obiettivo quello di garantire una maggiore accessibilità all’evento e di offrire a tutti i cittadini un’alternativa più pratica e sostenibile rispetto all’utilizzo dell’auto privata contribuendo così a migliorare e a scongiurare le lunghi file e il traffico locale.

I luoghi della sagra e i parcheggi gratuiti

Anche per quest’anno cuore della Sagra del Pistacchio Bronte 2025 si snoderà lungo Corso Umberto, nel tratto che va da Piazza Piave e fino a Piazza Spedalieri, situata nel centro storico. Lungo tutti i percorso vi saranno decine di vetrina a cielo aperto, stand gastronomici, botteghe di artigianali, prodotti di bar ristoranti e gelateria. La sagra si svolgerà nelle giornate di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 ottobre dalle 10:00 alle 23:30.

Si ricorda che in Comune a predisposto ben due aree parcheggio gratuite situati in zone periferiche del paese: