Una doppia scossa sismica ha coinvolto l’area etnea durante la notte di giovedì 23 ottobre.

Secondo le registrazioni date dagli strumenti forniti dall’Osservatorio Etneo dell’INGV, un sisma di magnitudo 2.4 è stato rilevato a 8 chilometri a ovest di Bronte, in provincia di Catania, 51 minuti dopo la mezzanotte, a una profondità di 16 chilometri.

Poco prima, intorno alle 22.50, una scossa di magnitudo 3.3 era stata avvertita nella stessa zona etnea, con ipocentro a 10 chilometri di profondità.

Nessun danno, ma preoccupazione tra i cittadini

Secondo quanto registrato dalle prime verifiche delle autorità, entrambe le scosse sismiche, sebbene abbiano allarmato la popolazione locale, non risultano aver causato alcun tipo di danno né al territorio né alle strutture abitative. La situazione continua ad essere monitorata con particolare attenzione.