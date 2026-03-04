Questa mattina, alle ore 07:05:10 italiane, la terra ha tremato in provincia di Catania. Un sisma di magnitudo $M_L$4.5 è stato registrato dalla Sala Operativa dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania (INGV-OE), con epicentro localizzato a soli 3 km a Nord-Ovest di Ragalna.

Dati Ingv

Scuole chiuse s Tremestieri etneo

É stata comunicata la chiusura delle scuole per controlli