CATANIA – Non si ferma l’attività sismica nel distretto del Tirreno Meridionale. Dopo la sequenza di scosse che ieri pomeriggio ha messo in allerta la costa tirrenica della Sicilia, una nuova scossa di magnitudo 2.4 è stata registrata dai sismografi nella notte tra il 9 e il 10 febbraio.

L’evento della notte

Il terremoto è avvenuto esattamente alle 04:37. Secondo i dati ufficiali forniti dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), l’ipocentro è stato localizzato a una profondità di circa 10 chilometri. L’epicentro, situato in mare aperto a nord delle Isole Eolie, ricade in un’area caratterizzata da un’intensa dinamica tettonica.

Nonostante l’orario notturno, l’evento è stato immediatamente captato dalla sala sismica dell’Osservatorio Etneo di Catania, che monitora costantemente non solo l’attività vulcanica ma anche i movimenti tellurici di tutto il bacino siciliano.

Uno sciame in corso?

La scossa di stamane sembra essere la naturale coda dell’attività iniziata nel pomeriggio di ieri, 9 febbraio, quando una serie di eventi sismici più significativi aveva destato preoccupazione:

La scossa principale di ieri, di magnitudo 3.9 , era stata avvertita distintamente lungo la fascia costiera tra Palermo e Messina.

L’evento odierno di magnitudo 2.4 viene classificato dagli esperti come una replica di assestamento, segno che il sistema di faglie sottomarine sta rilasciando gradualmente l’energia accumulata.

Nessun danno, ma massima attenzione

Fortunatamente, la distanza dalla terraferma e la magnitudo contenuta hanno fatto sì che il sisma delle 04:37 non venisse avvertito dalla popolazione e, come confermato dalle autorità locali e dalla Protezione Civile, non si registrano danni a persone o strutture.

“Si tratta di un’attività ordinaria per un’area geologicamente viva come il Tirreno meridionale,” spiegano i tecnici. Tuttavia, l’attenzione resta alta: la rete di monitoraggio di Catania continua a ricevere dati in tempo reale per identificare eventuali variazioni nei trend sismici della zona.