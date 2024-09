“Fastuca Fest” si terrà dal 13 al 15 settembre 2024 a Raffadali (AG), con la tradizionale festa del pistacchio. Durante l’evento, saranno esposti e offerti in degustazione diversi prodotti dolciari e gastronomici a base di questo prelibato frutto verde. La Sagra del Pistacchio di Raffadali ha l’obiettivo di valorizzare questa eccellenza coltivata nell’entroterra della provincia di Agrigento, una zona suggestiva attraversata dal fiume Platani. Il ricco programma prevede un percorso del gusto, street food interamente dedicato al pistacchio di Raffadali, e una passeggiata naturalistica.

Il pistacchio di Raffadali è particolarmente rinomato e molto apprezzato per il suo gusto intenso e aromatico, utilizzato in pasticceria e per insaporire numerose pietanze. Paste, dolci, gelati e creme al pistacchio sono tra le preparazioni più diffuse e amate. Inoltre, l’olio estratto da questo frutto è noto per le sue proprietà emollienti e ammorbidenti, rendendolo un ingrediente molto utilizzato anche in dermatologia.

Di seguito la mappa delle varie postazioni di degustazione: