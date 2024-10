Eventi Catania: Catania si prepara ad accogliere una serie di eventi imperdibili nel mese di ottobre 2024. Dalle affascinanti visite guidate in notturna alla storica Villa Cerami, agli incontri con i protagonisti della serie TV “Mare Fuori”, fino alla colorata e tradizionale “Festa del Castagno”, la città offre esperienze per tutti i gusti.

Visite serali a Villa Cerami: un tuffo nella storia

Sabato 19 ottobre 2024, Catania ti invita a scoprire uno dei suoi palazzi storici più affascinanti con le visite guidate serali a Villa Cerami. Questo gioiello del barocco catanese, un tempo residenza nobiliare e oggi sede del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania, aprirà le sue porte ai visitatori per un tour notturno suggestivo.

Organizzato da Officine Culturali, il percorso guiderà i partecipanti attraverso le architetture nobiliari, i rigogliosi giardini e le eleganti sale di rappresentanza. Le visite, disponibili alle 19:00, 20:00 e 21:00, offrono un’opportunità unica per esplorare la storia e la cultura di Catania in un’atmosfera magica. Per partecipare è necessaria la prenotazione.

Eventi Catania, Il tour di “Mare Fuori”

Domenica 20 ottobre 2024, gli appassionati della celebre serie TV “Mare Fuori” avranno la possibilità di incontrare i propri attori preferiti. Il tour ufficiale di Mare Fuori farà tappa al Centro Commerciale Porte di Catania, dove sarà possibile partecipare a un esclusivo meet&greet con alcuni protagonisti della serie: Alessandro Orrei, Giovanna Sannino e Vincenzo Ferrera.

Con oltre un milione di spettatori e record d’ascolti, “Mare Fuori” si è confermata una delle serie più amate in Italia, specialmente tra i giovani. Questo evento rappresenta un’occasione imperdibile per incontrare dal vivo gli attori di una delle produzioni più seguite del momento.

Festa del Castagno: tradizione e divertimento

Ogni weekend, dal 5 al 27 ottobre 2024, Piazza Marconi e Piazza Aldo Moro si trasformeranno in un vivace palcoscenico di musica, arte e sapori grazie alla Festa del Castagno. Questo evento tradizionale propone un’ampia gamma di attività per tutte le età: concerti, dj set, degustazioni di prodotti tipici, escursioni, e spettacoli di artisti di strada come trampolieri e carretti siciliani.

L’evento è perfetto per chi desidera vivere un’atmosfera autentica e festosa, con un occhio di riguardo alle famiglie grazie ai laboratori creativi e all’area giochi. L’ingresso è libero, offrendo così a tutti la possibilità di godersi un weekend di relax e divertimento.