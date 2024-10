Meteo Sicilia: Il ponte di Ognissanti promette un clima su tutta l’Isola, secondo le ultime previsioni, il meteo in Sicilia regalerà giornate di sole e temperature miti, ideali per sfruttare al meglio questo lungo weekend, dal venerdì fino a domenica. L’alta pressione africana si farà sentire sulla regione, portando un clima stabile e soleggiato, anche se non mancheranno alcune nuvole passeggere. Ecco in dettaglio cosa aspettarsi giorno per giorno e come si evolveranno le condizioni meteorologiche nelle diverse zone dell’isola.

Venerdì 1 novembre

la Sicilia sarà interessata da tempo stabile e soleggiato in quasi tutta la regione, con lievi variazioni dovute a nuvole sparse, soprattutto nelle aree costiere e nelle Isole Minori. A Palermo, le temperature saranno molto gradevoli, con massime che potrebbero arrivare a sfiorare i 25°C, mentre a Catania e Siracusa il termometro potrebbe registrare valori simili, grazie alla protezione offerta dall’anticiclone nordafricano.

Meteo Sicilia, sabato 2 novembre

il meteo continuerà ad essere caratterizzato da cielo sereno e temperature primaverili, con qualche nuvola di passaggio che non disturberà la stabilità atmosferica. In aree come Agrigento e Trapani si potranno raggiungere picchi di 24°C, accompagnati da un leggero vento di scirocco che manterrà il clima mite, specialmente lungo le coste. Le località montane, come l’Etna, avranno cieli tersi, offrendo un panorama perfetto per gli amanti della montagna, anche se le temperature qui saranno lievemente più basse.

Domenica 3 novembre

Sarà l’ultima giornata del ponte e non riserverà sorprese: il sole continuerà a splendere in tutta la Sicilia, regalando un’ulteriore giornata di bel tempo. Un lieve abbassamento termico potrebbe riguardare solo le prime ore del mattino, ma il clima si manterrà mite per tutto il giorno, soprattutto lungo le aree costiere. Le città di Messina e Ragusa vedranno cieli limpidi, e nelle località balneari come Taormina e Cefalù sarà possibile godere di un weekend insolitamente caldo per la stagione.