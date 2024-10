Piazze del Gusto è tornato con la sua terza edizione, offrendo un’opportunità unica per scoprire e gustare le prelibatezze del centro storico di Linguaglossa. Le piazze e le vie del paese saranno allestite per mettere in risalto la qualità dei prodotti e dei piatti della tradizione culinaria locale. Dal 25 al 27 Ottobre 2024, un weekend all’insegna del buon vino e del buon cibo!

Linguaglossa è conosciuta per le sue produzioni di vino, olio extravergine d’oliva, nocciola e salsiccia. Grazie alle particolari caratteristiche pedoclimatiche del versante Nord dell’Etna, i prodotti locali vantano sapori unici e inconfondibili.

Un villaggio dei sapori

Piazze del Gusto si propone di creare un’atmosfera accogliente e serena, dove i visitatori possono gustare una selezione di prodotti con marchio di tutela, come DOC, DOP e Presidio Slow Food. Questo evento è l’occasione perfetta per assaporare le specialità locali e apprezzarne l’unicità.

Il programma del

Durante le due giornate vi saranno: eventi gastronomici, mostre nei musei della città, show cooking, convegni sui prodotti DOP e spettacoli musicali. Sarà possibile consultare tutti gli eventi della sagra nel sito ufficiale.

Si ricorda che l’ingresso ai convegni e alle aree wine&food è gratuito. Mentre le degustazioni sono a pagamento e disponibili sul posto.