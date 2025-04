Vasco Rossi ritorna in Sicilia! Il 21 e 22 giugno 2025, dalle ore 21:00, lo Stadio Franco Scoglio di Messina sarà pronto ad ospitare uno degli eventi più attesi: il ritorno di Vasco Rossi, uno degli artisti più amati della musica italiana. Dopo il trionfo del suo concerto del 2022, che aveva attirato oltre 40.000 fan entusiasti, il rocker di Modena è pronto a far vibrare nuovamente il pubblico siciliano con ben due date all’insegna della musica e delle emozioni.

“Messina sarà ancora una volta al centro dell’attenzione degli appassionati di musica rock italiana. Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare Vasco Rossi che torna in Città nel segno di quella continuità amministrativa che ha visto Vasco esibirsi nel 2022 durante l’amministrazione De Luca che ha riportato i grandi eventi a Messina per renderla Città della Musica e degli Eventi. Oggi proseguiamo in quest’ottica con una programmazione di eventi di musica e spettacolo già per il 2025 per consolidare sempre più il brand Città della Musica e rendere Messina protagonista oltre i propri confini”, affermano il Sindaco Basile e l’assessore Finocchiaro.

Un’esperienza musicale a 360 gradi

Con un’energia unica che lo ha sempre contraddistinto, Vasco Rossi regalerà al pubblico messinese un’esperienza musicale coinvolgente e imperdibile. La sua performance, che spazzerà attraverso le diverse fasi della sua carriera, includerà sia i suoi celebri brani storici che le sue più recenti produzioni. Il concerto si preannuncia come un emozionante viaggio tra le note del rock italiano, con la possibilità di ascoltare live i successi che hanno segnato generazioni di appassionati e le nuove hit che continuano a far impazzire i suoi fan.

I biglietti per il concerto sono disponibili a partire da € 48,30, offrendo un’opportunità unica per assistere a un evento che rappresenta una delle tappe più attese della stagione musicale.

L’evento patrocinato del Comune di Messina è affidato all’organizzazione del promoter di spettacoli in Sicilia, Carmelo Costa che ha espresso anche la sua personale soddisfazione con queste parole: “un ritorno a casa dopo la parentesi a Palermo del 2023, e per la prima volta con due date, il 21 e il 22 giugno 2025, al Franco Scoglio a Messina. È il secondo grande concerto, dopo quello di Marco Mengoni, che annunciamo per il 2025. Un anno importante – ha detto Costa – perché segna il traguardo di 50 anni della mia attività. Sarà una grande Festa che coinvolgerà 80 mila spettatori in due giorni, con una ricaduta economica senza precedenti sulla Città che ci ospita”.