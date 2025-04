Da venerdì 11 a domenica 13 aprile, Palazzo Biscari, uno dei gioielli dell’architettura barocca catanese, ospiterà la settima edizione di Pasquettando, la mostra mercato dedicata al regalo artigianale. L’evento, che si terrà dalle 10:00 alle 21:00 ogni giorno, rappresenta un’opportunità imperdibile per immergersi nel mondo dell’artigianato siciliano e scoprire le creazioni uniche degli artigiani locali. L’ingresso sarà gratuito.

Mercatini artigianali

In questa edizione, un numero selezionato di artigiani siciliani e aziende specializzate in prodotti tipici della regione presenteranno le loro opere, offrendo una vasta gamma di articoli artigianali, dai gioielli fatti a mano agli oggetti di arredamento, dai tessuti pregiati alle delizie enogastronomiche. Ogni pezzo esposto racconta la tradizione e la passione degli artigiani siciliani, che con maestria combinano tecniche antiche e design moderni per offrire prodotti esclusivi.

L’atmosfera di Palazzo Biscari, con le sue sale riccamente decorate, farà da cornice a questa rassegna di eccellenza artigianale, creando un’esperienza piena di magai pasquale e unica nel suo genere, proprio nel cuore del centro storico di Catania. Non solo un’occasione di acquisto, ma anche un’opportunità per vivere e apprezzare il patrimonio culturale e artistico della Sicilia in un ambiente prestigioso e affascinante.

Ogni anno, Palazzo Biscari diventa il palcoscenico di autentici mercatini artigianali, dove ogni visitatore ha l’opportunità di scoprire e apprezzare l’eccellenza del territorio siciliano. Non è la prima volta che questo splendido edificio, simbolo dell’architettura barocca catanese, ospita eventi dedicati ai tesori artigianali della regione. Tra le manifestazioni più attese, spiccano sicuramente i tradizionali mercatini di Natale, ma anche altre rassegne annuali che celebrano la creatività e la tradizione siciliana, rendendo Palazzo Biscari un punto di riferimento per tutti gli amanti dell’artigianato e della cultura locale.