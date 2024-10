Le iscrizioni agli anni successivi al primo sono già aperte dal 29 luglio e si chiuderanno domani, 31 ottobre, ultima data utile per effettuare il pagamento della prima tassa.

L’iscrizione al corso di studio si effettua esclusivamente online, collegandosi al portale studenti Smart_edu, compilando la domanda inserendo tutti i dati richiesti tra cui l’ISEE, fondamentale per accedere alle le prestazioni per il diritto allo studio universitario.

La prima rata consiste una quota fissa, uguale per tutti, di 156 euro, composta dalla tassa regionale per il diritto allo studio, pari a 140 euro, e dell’imposta di bollo di 16 euro. La quota variabile di contributo onnicomprensivo annuale, invece, dipenderà dal valore dell’ISEE precedentemente caricato sul portale. Di conseguenza, sarà sufficiente autorizzare l’ateneo ad accedere alla banca dati Inps per l’acquisizione dell’attestazione ISEE, entro la data indicata nella Guida per gli Studenti. Per gli studenti irregolari, l’importo complessivo sale a 356 euro.

Inoltre, è bene ricordare che un ritardato nel pagamento comporta, oltre all’obbligo di pagamento di una mora, l’impossibilità di sostenere gli esami o l’annullamento degli esami sostenuti durante il periodo di assenza del pagamento dovuto.