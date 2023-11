Lite per il parcheggio in un centro commerciale: gambizzato un uomo

Un colpo di arma da fuoco è esploso in un noto centro commerciale in provincia di Catania al culmine di una lite per il posto auto.

Nel pomeriggio del 31 ottobre, verso le ore 16:00, un uomo è rimasto ferito in una sparatoria avvenuta nel parcheggio esterno di un noto centro commerciale a San Giovanni La Punta, in provincia di Catania.

Il colpo di arma da fuoco è esploso nel centro commerciale Le Zagare e la vittima, un uomo di 39 anni incensurato, è stato portato al Pronto Soccorso dell’ospedale Cannizzaro con una ferita alla gamba sinistra.

Secondo quanto ricostruito dalle Forze dell’Ordine, lo sparo sarebbe avvenuto al culmine di un litigio tra i due uomini alla guida delle proprie auto, a causa del parcheggio.