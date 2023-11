Catania, sparatoria al centro commerciale: identificati gli autori del gesto

Sono stati identificati gli autori della sparatoria al centro commerciale nel Catanese: non si è trattato di una lite per un parcheggio.

Proseguono le indagini sulla sparatoria avvenuta nel pomeriggio del 31 ottobre nel parcheggio del centro commerciale Le Zagare. I Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania e quelli del Nucleo Investigativo di Catania hanno reso noto di aver identificato i tre autori della sparatoria nel centro commerciale di San Giovanni La Punta.

Tuttavia, secondo quanto rilevato, il motivo alla base della sparatoria, durante la quale un 39enne è rimasto ferito ad una caviglia, non sarebbe stata la lite per un parcheggio. Infatti, sembrerebbe che gli autori della sparatoria e l’uomo ferito si sarebbero incontrati per chiarire una vicenda legata all’attività lavorativa della vittima. Si continua a indagare sulla questione.