Offerte Ryanair, voli da Catania e Palermo: le destinazioni

Offerte Ryanair, promozione lampo con voli a prezzi bassi partendo da Catania o da Palermo: ecco quali sono le destinazioni.

Offerte Ryanair: la nota compagnia low cost irlandese ha lanciato una promozione lampo che prevede voli in offerta partendo da Catania e Palermo. I voli rimarranno in offerta solo fino alla giornata di oggi, 2 novembre 2023, per voli dal 1° novembre fino al 31 gennaio 2024. In particolare, sono diverse le destinazioni che si possono raggiungere con biglietti scontati in partenza dagli aeroporti siciliani. Ecco quali città si possono raggiungere con una spesa contenuta partendo con Ryanair.

Offerte Ryanair: voli da Catania

Le offerte Ryanair a partire da Catania sono davvero tantissime. In particolare sono previste diverse fasce di prezzo e la più bassa prevede voli in partenza da Catania a 12,74 euro per le seguenti destinazioni:

Malta;

Sofia ;

; Tirana.

Sono inoltre previsti dei voli da Catania a meno di 17 euro per le città di Bucharest (Otopeni), Berlino Brandeburgo, Bruxelles (Charleroi), Cracovia, Eindhoven, Katowice, Parigi (Beauvais), Varsavia (Modlin). Infine, sono previsti alcuni voli a meno di 20 euro sempre con partenza da Catania. Nello specifico, le città coinvolte sono le seguenti:

Francoforte (Hahn);

Budapest;

Vienna;

Praga.

Offerte Ryanair: voli da Palermo

Per quanto riguarda i voli da Palermo, sono diverse le offerte proposte da Ryanair. In particolare, sono previsti voli a 12,74 euro per raggiungere la città:

Memmingen;

Norimberga ;

; Valencia.

Inoltre, spendendo meno di 15 euro è possibile raggiungere partendo da Palermo le seguenti città:

Breslavia;

Cracovia ;

; Marsiglia.

Infine, entro i 20 euro è possibile partire da Palermo per raggiungere alcune città in Europa. Per esempio, è possibile cogliere l’occasione di volare verso Barcellona El Prat, Berlino Brandeburgo, Bruxelles (Charleroi), Parigi (Beauvais) e Budapest.