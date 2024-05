Eventi Catania: weekend tra musica, vintage, musei e prevenzione

Cosa fare questo weekend a Catania. Moltissime opportunità per tutti: musei, flea market, fiera del disco e giochi antichi siciliani.

Il prossimo fine settimana si preannuncia ricco di eventi culturali, musicali e di prevenzione contro il tumore al seno a Catania. Di seguito una guida delle migliori proposte culturali e musicali della zona, insieme a iniziative dedicate alla consapevolezza e alla prevenzione di una delle malattie più diffuse tra le donne.

Eventi Catania: “Maggio in…forma”

A Catania si rinnova l’appuntamento per la prevenzione del tumore al seno. Proprio questo weekend prende il via la nona edizione di “Maggio in…forma”, campagna di prevenzione e informazione. L’evento si svolgerà a Piazza Stesicoro giorno 18 maggio, ma il programma inizierà giorno 16 maggio.

In programma, giovedì 16 maggio alle 16.30, l’incontro al Cortile Platamone per parlare di diagnosi precoce dal titolo “Prevenzione e Benessere: la formula per la felicità”, con la partecipazione straordinaria di Gino Astorina, conduttore, autore e cabarettista catanese. Inoltre, i medici volontari ANDOS, rispettivamente nelle giornate di mercoledì 15 maggio, dalle ore 9.00 alle 12.00, e venerdì 17 maggio, dalle 15.00 alle 19.00, per effettuare gratuitamente le visite senologiche alle donne ospiti dei centri di accoglienza. La sera di venerdì 17 maggio alle ore 20.30 andrà in scena presso il Nuovo teatro Sipario Blu in Via dei Salesiani 2, lo spettacolo teatrale dal titolo “Un pronto soccorso tutto matto”, diretto e organizzato dalle donne volontarie dell’ANDOS.

L’evento si concluderà giorno 18 maggio, momento in cui le donne potranno prenotare la mammografia. Quest’anno, grazie alla generosità degli sponsor, sarà possibile offrire più di 400 mammografie gratuite. Gli screening saranno disponibili in un calendario di date che va da maggio a dicembre 2024.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di TEMU destinati agli studenti universitari per ottenere un pacchetto buono di 💰100€. Clicca sul link

Eventi Catania: notte dei musei

La Notte dei Musei a Catania è un evento culturale che offre l’opportunità ai visitatori di esplorare i musei della città in un’atmosfera unica e suggestiva, un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte e della cultura. È un’occasione straordinaria per immergersi nella storia, nell’arte e nella cultura di Catania. Tra i più suggestivi: Casa museo Giovanni Verga e il teatro antico. Il biglietto di ingresso avrà un costo simbolico di 1 euro.

Eventi Catania: Festival Giochi antichi siciliani

L’evento, che si svolgerà giorno 18 maggio, sarà gratuito e si svolgerà all’interno della Villa comunale di San Giovanni la Punta. La manifestazione prevederà moltissime postazioni di giochi antichi immersi nel verde, costruiti dai bambini e dallo staff di Intrattenimento & Spettacoli. L’evento avrà inizio alle 17.00 e si concluderà alle 20.00.

Eventi Catania: Fiera del disco e Flea Market

Giorno 18 maggio e 19 maggio dalle ore 10.00 alle ore 21.00 ad ingresso gratuito presso Nu Doganae, si svolgerà il consueto evento a tema musicale. Ci saranno numerosi espositori per vendere e scambiare dischi in vinile, cd, dvd, poster, rarità, T-shirt, audiocassette, gadget, accessori e materiale musicale nuovo e usato di vario genere.

Negli stessi giorni si svolgerà il Flea Market, sempre al Nu Doganae dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e l’ingresso sarà gratuito. Il concetto del Flea Market nasce dalla volontà di riportare in vita i capi d’abbigliamento usati e di valorizzare il vintage, che non è semplicemente una moda temporanea ma una tendenza sempre più diffusa e radicata. Si potranno acquistare capi di abbigliamento usati ma in buono stato.