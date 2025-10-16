Torna l’iniziativa “Prevenire è vivere”, una tre giorni interamente dedicata alla salute femminile e alla diagnosi precoce dei tumori al seno. Le donne potranno sottoporsi gratuitamente a una visita senologica completa di ecografia, grazie al progetto promosso dal centro Tac Nuclear.

Un’area dedicata alla salute al centro commerciale

L’evento si svolge all’interno del Centro Commerciale Coca d’Oro, dove è stata allestita un’area riservata per le visite. A disposizione delle partecipanti ci sarà un medico specialista che effettuerà controlli senologici con ecografia in loco, in un ambiente accogliente e riservato.

Come prenotare la visita gratuita

Le visite si terranno domenica, ma sarà possibile prenotare in anticipo la propria partecipazione venerdì e sabato, recandosi al desk Tac Nuclear in piazza centrale dalle 10 alle 20. L’obiettivo è sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e permettere a tutte le donne, senza distinzione di età, di accedere a un controllo gratuito e professionale.

Prevenzione e consapevolezza

L’iniziativa si inserisce in un percorso di educazione sanitaria più ampio, volto a promuovere la cultura della prevenzione e la diagnosi precoce, strumenti fondamentali per la tutela della salute femminile.