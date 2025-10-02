In occasione di Ottobre Rosa 2025, mese internazionale dedicato alla prevenzione del tumore al seno, la Lilt di Catania (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) ha avviato un ricco programma di iniziative. Con il supporto di specialisti volontari saranno messe a disposizione 200 visite senologiche gratuite, prenotabili inviando una mail a prenotazioniLiltcatania@gmail.com. L’obiettivo è sensibilizzare le donne sull’importanza dei controlli periodici, unico strumento realmente efficace per favorire la diagnosi precoce e aumentare le possibilità di guarigione.

Eventi di sensibilizzazione e raccolta fondi

Accanto alle visite, la Lilt etnea parteciperà a numerosi eventi pubblici per diffondere la cultura della prevenzione e sostenere le attività dell’associazione. Domenica 5 ottobre, alle ore 20, Belpasso ospiterà la XII edizione di “A scacciata per scacciare il cancro”, una manifestazione che unisce la tradizione gastronomica siciliana con la solidarietà. Il 20 ottobre, invece, il San Domenico Palace di Taormina – Hotel Four Seasons sarà teatro del “Gran Galà d’Autunno”, serata di beneficenza che vedrà protagonisti gli Chef dei Four Seasons Italian Collection. L’intero ricavato sarà devoluto alla Lilt di Catania per finanziare attività di prevenzione sul territorio.

Prevenzione fuori dagli ambulatori: informazione e benessere

Le iniziative proseguiranno anche nei luoghi di vita quotidiana. Venerdì 24 ottobre, dalle 9 alle 13, i volontari Lilt saranno presenti alla stazione “Fontana” della Metropolitana di Catania per distribuire materiale informativo, sensibilizzare sui corretti stili di vita e raccogliere prenotazioni per nuove visite gratuite. In parallelo, la Lilt promuove il programma “Bellessere è benessere”, un percorso che integra consulenze di nutrizione, attività fisica e medicina estetica, rivolto sia a chi ha affrontato una diagnosi oncologica sia a chi desidera migliorare il proprio equilibrio psicofisico. “Con queste iniziative – sottolinea il presidente Massimo Libra – portiamo la prevenzione fuori dagli ambulatori e dentro la vita quotidiana. Ottobre è l’occasione per ribadire che la prevenzione resta la vera arma per salvare vite”