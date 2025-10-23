L’ASP di Catania in prima linea: un mese interamente dedicato alla salute delle donne. Ottobre si colora di rosa e, con esso, si rinnova anche l’impegno dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania nella lotta contro il tumore al seno, promuovendo una campagna di screening mammografico gratuito in occasione dell’Ottobre Rosa, il mese simbolicamente dedicato alla prevenzione oncologica femminile.

L’iniziativa, sostenuta dall’Assessorato regionale della Salute, punta a sensibilizzare le donne sull’importanza della diagnosi precoce, offrendo l’opportunità concreta di sottoporsi gratuitamente a una mammografia presso una delle dieci strutture distribuite sul territorio provinciale. L’invito è rivolto alle donne tra i 50 e i 69 anni, la fascia d’età più a rischio, con l’obiettivo di intercettare eventuali lesioni tumorali in fase iniziale, quando le possibilità di guarigione sono più alte e i trattamenti meno invasivi.

L’importanza di questa iniziativa si riflette nei dati: solo nel primo semestre del 2025 sono state eseguite oltre 13.600 mammografie, con un’adesione in aumento del 10% rispetto al 2024, segno di una crescente consapevolezza delle donne catanesi verso la cultura della prevenzione.

Diagnosi precoce e accesso facilitato: una rete capillare di servizi sul territorio

La prevenzione, però, non si limita a uno slogan: l’ASP di Catania ha potenziato l’accesso ai servizi sanitari rendendoli più vicini, rapidi e capillari. Gli ambulatori dedicati, collocati in centri strategici come gli ospedali di:

Biancavilla,

Caltagirone,

Militello,

i PTA di Catania, Acireale, Pedara, Vizzini, Bronte e Giarre,

sono tutti dotati di tecnologie di ultima generazione, e ogni esame viene sottoposto a doppia lettura da parte di radiologi esperti, per garantire la massima accuratezza diagnostica.

Per tutto il mese di ottobre, inoltre, le agende sono state ampliate: gli ambulatori restano aperti anche il sabato e nelle ore pomeridiane, per favorire l’accesso anche a chi lavora o ha difficoltà a recarsi nei centri nelle ore canoniche. La prenotazione è semplice e gratuita: basta chiamare il numero verde 800.894.007, oppure rivolgersi direttamente ai Consultori Familiari o al proprio medico di famiglia, riducendo tempi d’attesa e burocrazia. Un servizio costruito su misura per le esigenze delle donne, che spesso rinunciano ai controlli per mancanza di tempo o informazioni.

Percorsi di cura tempestivi e multidisciplinari per chi ha bisogno di approfondimenti

L’Ottobre Rosa non rappresenta solo un momento di screening, ma è parte di un percorso completo e ben strutturato: in caso di esito sospetto, le pazienti vengono prese in carico in maniera tempestiva e gratuita grazie alla stretta collaborazione con le Breast Unit della provincia e le principali Aziende Ospedaliere, che assicurano un accompagnamento costante dalla diagnosi alla terapia. La rete di prevenzione oncologica è coordinata dall’UOC Malattie cronico-degenerative, diretta da Renato Scillieri, e dall’UOC Screening Mammografico, diretta da Mauro La Rosa, sotto il coordinamento del Dipartimento di Prevenzione.

Grazie a questa sinergia, la presa in carico della paziente è immediata e personalizzata, con un’attenzione particolare agli aspetti diagnostici, terapeutici e psicologici. Le iniziative coinvolgono anche il mondo del volontariato e del civismo attivo, con la partecipazione di associazioni come Europa Donna, LILT, Lions Club e della Rete Civica della Salute, che svolgono un ruolo fondamentale nel sensibilizzare le comunità locali e nel diffondere una cultura della salute basata sulla prevenzione.

Venerdì 24 ottobre, dalle 9 alle 13, i volontari Lilt saranno presenti alla stazione “Fontana” della Metropolitana di Catania per distribuire materiale informativo, sensibilizzare sui corretti stili di vita e raccogliere prenotazioni per nuove visite gratuite. In parallelo, la Lilt promuove il programma “Bellessere è benessere”, un percorso che integra consulenze di nutrizione, attività fisica e medicina estetica, rivolto sia a chi ha affrontato una diagnosi oncologica sia a chi desidera migliorare il proprio equilibrio psicofisico.

“Con queste iniziative – sottolinea il presidente Massimo Libra – portiamo la prevenzione fuori dagli ambulatori e dentro la vita quotidiana. Ottobre è l’occasione per ribadire che la prevenzione resta la vera arma per salvare vite”

Dalla sanità pubblica ai luoghi di lavoro: prevenzione a 360 gradi

Non mancano, infine, iniziative rivolte ai contesti lavorativi: il Policlinico G. Rodolico – San Marco di Catania ha avviato, per il mese di ottobre, una campagna interna dedicata alle dipendenti dell’Azienda, con l’obiettivo di rendere la prevenzione parte della quotidianità. Ogni martedì, mercoledì e venerdì, dalle 9:30 alle 12:00, presso l’edificio 8 del P.O. Rodolico, sarà possibile accedere a percorsi di informazione e screening, previa prenotazione al numero 095 3781585. La sinergia tra l’Unità di Educazione alla Salute, la Breast Unit del dott. Marco Furci e la Clinica Chirurgica del prof. Antonio Biondi testimonia un modello virtuoso di collaborazione tra medicina preventiva, diagnostica e assistenza. Come evidenziato nella locandina ufficiale, clicca qui per visualizzarla. Inoltre, a breve sarà operativo un mezzo mobile dell’ASP che, su tutto il territorio provinciale, effettuerà mammografie e test ginecologici (Pap test e HPV test) direttamente nei comuni, abbattendo le barriere geografiche e sociali.

L’Ottobre Rosa a Catania si conferma quindi una grande operazione di sanità pubblica partecipata, un’iniziativa concreta che unisce istituzioni, medici e cittadini con un unico obiettivo: rafforzare la prevenzione, tutelare la salute, salvare vite.