Ritorna dall’1 dicembre in 28 città italiane il Truck tour Banca del cuore 2025-2026, la campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore e dall’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri (Anmco). L’iniziativa offre ai cittadini uno screening cardiologico completo e gratuito, con l’obiettivo di prevenire e ridurre le morti per patologie cardiovascolari, ancora oggi la prima causa di decesso in Italia.

Truck tour Banca del cuore: screening gratuito e innovativo

Il jumbo truck, appositamente allestito, effettuerà screening di prevenzione cardiovascolare comprendenti esame elettrocardiografico, screening aritmico e rilievo di nove parametri metabolici con una sola goccia di sangue: colesterolo totale, trigliceridi, colesterolo HDL, rapporto HDL/LDL, colesterolo LDL, colesterolo non HDL, glicemia fast, emoglobina glicata e uricemia. Ai partecipanti verranno consegnati oltre agli esiti, un kit di 23 opuscoli di prevenzione e la card BancomHeart, una card che permette l’accesso 24 ore su 24 a tutti i propri dati clinici tra cui elettrocardiogramma, ai valori della pressione arteriosa, alle patologie sofferte, alle terapie assunte, agli stili di vita praticati e a tutti gli esami cardiologici e di laboratorio eseguiti. Tutti i dati saranno conservati in una “cassaforte” virtuale, accessibile tramite una password segreta conosciuta solo dall’utente, che potrà consultare o scaricare le proprie informazioni cliniche dall’Italia o dall’estero, o condividerle con il proprio medico curante o con il personale di un pronto soccorso in caso di emergenza. Durante le soste del truck inoltre, saranno organizzati incontri e dibattiti sui temi della prevenzione con cittadini e medici locali.

I responsabili del tour: “la prevenzione, uno strumento essenziale”

“La Banca del Cuore è il più grande progetto nazionale di prevenzione cardiovascolare in Italia, unico al mondo, che permette ai cittadini italiani di avvantaggiarsi di uno screening cardiovascolare completo, rapido e immediatamente condivisibile con il proprio medico curante o con altri specialisti in tutto il mondo, in tempo reale e con una copertura 24 ore su 24” afferma Michele Massimo Gulizia, responsabile del Settore operativo autonomo Banca del cuore e direttore della Cardiologia dell’ospedale Garibaldi-Nesima di Catania. Parlando del progetto, Gulizia racconta l’impatto positivo delle precedenti edizioni, ricordando che “Fino a oggi, grazie a questa diffusione capillare, sono state distribuite oltre 84mila BancomHeart ad altrettanti cittadini italiani e probabilmente molte vite sono state salvate a cittadini inconsapevoli a rischio di morte cardiaca improvvisa per anomalie cardiache a trasmissione genetico-ereditaria riscontrate grazie all’esame elettrocardiografico“.

Anche Domenico Gabrielli, presidente della Fondazione per il Tuo cuore, sottolinea l’importanza della prevenzione, evidenziando che “Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi la prima causa di morte a livello globale e nel nostro Paese, con oltre 20 milioni di decessi ogni anno nel mondo, ma è possibile ridurre drasticamente il rischio attraverso la diagnosi precoce e agendo sui fattori modificabili“. Massimo Grimaldi, presidente Anmco e direttore della Cardiologia dell’ospedale F. Miulli di Acquaviva delle Fonti (Bari), commentando il progetto aggiunge “Con questa iniziativa desideriamo riaffermare con forza l’importanza cruciale della prevenzione come strumento fondamentale per contrastare questa epidemia silenziosa e migliorare la salute pubblica”.

Truck tour Banca del cuore: le tappe

Il truck attraverserà l’Italia sostando per tre giorni nelle principali piazze di 28 città, tra cui Udine, Guastalla, Roseto degli Abruzzi, L’Aquila, Roma, Cittadella, Rovigo, Montecatini Terme, Firenze, Siena, Terni, Campobasso, Salerno, Bari, Brindisi, Matera, Cosenza, Taverna, Polistena, Catania, Vittoria, Trapani, Cagliari, La Spezia, Torino, Biella, Varese e Trento.

Per partecipare all’iniziativa, si consiglia di seguire i canali di comunicazione ufficiale del progetto.