In occasione dell’11esima Giornata nazionale della salute della donna, l’Istituto Oncologico del Mediterraneo di Viagrande aderisce all’iniziativa (H) Open Week promossa da Fondazione Onda ETS, offrendo servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi. Dal 22 al 29 aprile, l’ospedale si apre a visite senologiche e mammografie, mentre il 27 aprile è in programma un incontro con esperti della Breast Unit per parlare di prevenzione, diagnosi e trattamenti del tumore al seno. L’iniziativa mira a promuovere la conoscenza e la prevenzione, strumenti fondamentali per ridurre i rischi e gestire con consapevolezza la salute femminile.

Una settimana dedicata alla prevenzione

La (H) Open Week sulla salute della donna rappresenta un’occasione unica per sensibilizzare e informare la popolazione femminile. In tutta Italia più di 250 strutture sanitarie aderiscono all’iniziativa, garantendo prestazioni gratuite, consulenze e visite specialistiche. L’obiettivo principale è aumentare l’accesso alla prevenzione, fondamentale per la diagnosi precoce delle principali patologie femminili, e creare un confronto diretto tra le pazienti e gli specialisti. A Viagrande l’Iom offre la possibilità di prenotare visite senologiche e mammografie, dedicando attenzione anche alla fascia di età dai 50 anni in su, con posti limitati disponibili fino a esaurimento.

Incontro con la Breast Unit: informazione e dialogo

Lunedì 27 aprile alle ore 15 la sala convegni dell’Istituto ospiterà un incontro con la Breast Unit, team multidisciplinare composto da chirurghi, oncologi, radiologi, radioterapisti, medici nucleari, psiconcologi, genetisti, anatomopatologi, geriatri, case manager e assistente sociale. Moderati dal chirurgo senologo Paolo Fontana, gli specialisti risponderanno alle domande delle partecipanti e approfondiranno temi cruciali come prevenzione, diagnosi precoce, trattamenti innovativi e gestione dei casi complessi. La giornata vuole essere un momento di ascolto e informazione, capace di ridurre ansie e dubbi legati al tumore al seno.

La prevenzione come arma fondamentale

Il tumore della mammella resta una delle principali cause di mortalità femminile, ma i progressi in prevenzione, diagnosi precoce e terapie hanno migliorato sensibilmente le prospettive. Secondo il dottor Fontana, parlare apertamente di questa patologia aiuta le donne a riconoscere i segnali precoci, comprendere i protocolli di screening e affrontare con maggiore consapevolezza eventuali terapie. L’iniziativa dell’Iom mira a offrire risposte concrete a domande comuni: quando fare prevenzione, come individuare i primi segnali, quali trattamenti sono più indicati e come affrontare eventuali recidive.

Fondazione Onda e il Bollino Rosa

Fondazione Onda ETS, promotrice dell’Open Week, assegna dal 2007 il Bollino Rosa agli ospedali che garantiscono servizi dedicati alla salute femminile. Il network oggi conta 370 strutture su tutto il territorio nazionale, segnalando eccellenza e attenzione alle differenze di genere nella cura della donna. Francesca Merzagora, presidente della fondazione, sottolinea come la settimana non sia solo un’offerta di prestazioni gratuite, ma un progetto culturale che promuove la salute come diritto universale e strumento di empowerment femminile.

Come partecipare e finalità dell’iniziativa

Per partecipare alle visite gratuite e all’incontro con gli specialisti, è necessaria la prenotazione via e-mail a: comunicazione@grupposamed.com.

L’iniziativa non solo aumenta la consapevolezza sulle malattie femminili, ma favorisce anche la creazione di un rapporto diretto tra pazienti e professionisti, permettendo di chiarire dubbi, ricevere consigli personalizzati e conoscere le opzioni terapeutiche più innovative. L’Open Week dimostra che prevenzione, conoscenza e dialogo rappresentano le armi più efficaci per tutelare la salute delle donne, trasformando informazioni scientifiche in strumenti concreti di benessere.