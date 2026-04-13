Mercoledì 15 aprile, alle ore 10:00, presso il Palazzo della Cultura (via Vittorio Emanuele 119), verrà presentato ufficialmente il Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare “Banca del Cuore 2026”. Salute della donna: mammografie e visite gratuite
L’iniziativa, ideata e coordinata dal Prof. Michele Massimo Gulizia (Direttore di Cardiologia all’Ospedale Garibaldi-Nesima), è promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore dei Cardiologi Ospedalieri Italiani – ANMCO.
Focus: Il “Jumbo Truck” in Piazza Università
L’elemento centrale dell’iniziativa è il Jumbo Truck della Banca del Cuore, una vera e propria clinica mobile d’avanguardia che trasformerà Piazza Università in un presidio di salute pubblica.
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Quando: Da lunedì 20 a mercoledì 22 aprile.
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Orari: Dalle 9:00 alle 19:00.
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Dove: Piazza Università, Catania.
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Cosa offre: Un check-up gratuito e completo che include:
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Elettrocardiogramma (ECG) professionale.
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Esami ematici istantanei (profilo lipidico, glucidico e uricemico).
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Screening cardiologico mirato alla valutazione del rischio.
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Il Jumbo Truck non è solo un mezzo di trasporto, ma un simbolo di medicina di prossimità: porta la prevenzione direttamente tra i cittadini, abbattendo le barriere d’accesso agli esami diagnostici essenziali.
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