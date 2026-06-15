Dal 16 al 23 giugno viale Africa sarà interessato da importanti modifiche alla viabilità per consentire l’esecuzione di lavori stradali legati alla realizzazione di nuove piste ciclabili. Gli interventi rientrano in un più ampio progetto di mobilità sostenibile che punta a collegare le sedi universitarie con i principali nodi di interscambio della città, ridisegnando progressivamente la rete degli spostamenti urbani. Per una settimana, dunque, automobilisti e residenti dovranno fare i conti con restringimenti di carreggiata, divieti di sosta e chiusure temporanee.

Interventi per la mobilità sostenibile

I lavori, programmati dalla direzione Politiche comunitarie, fondi strutturali e sport, prevedono la realizzazione di itinerari ciclabili strategici per la città. In particolare, le attività di scarifica e bitumazione interesseranno il tratto di viale Africa compreso tra piazza Galatea e la rotatoria di piazza Giovanni XXIII. L’obiettivo è favorire una maggiore integrazione tra mobilità dolce e trasporto pubblico, incentivando l’utilizzo della bicicletta come mezzo alternativo all’auto privata e migliorando la connessione tra poli universitari e infrastrutture urbane.

Modifiche alla viabilità e restrizioni

Durante il periodo dei lavori, la carreggiata ovest di viale Africa sarà parzialmente chiusa con alternanza tra corsia di marcia e corsia di sorpasso, secondo le diverse fasi di cantierizzazione. Nello stesso tratto sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta, fatta eccezione per gli stalli riservati ai disabili. Inoltre, saranno chiuse al traffico le corsie di collegamento in direzione “tornare indietro” all’altezza di via Simeto. Anche piazzale Rocco Chinnici sarà interessato da limitazioni, con divieto di sosta e di transito nelle giornate del 18 e 19 giugno, ad eccezione dei mezzi di cantiere.

Cantieri e gestione della sicurezza

Per ridurre i disagi alla circolazione e garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni, l’intera area sarà presidiata da movieri e personale addetto ai cantieri. La presenza costante degli operatori servirà a regolare il traffico nelle fasi più delicate dei lavori e a prevenire situazioni di congestione. L’intervento rappresenta un tassello significativo del piano cittadino di riqualificazione della mobilità urbana, che punta a rendere Catania più sostenibile e connessa, pur comportando nel breve periodo inevitabili disagi per la viabilità quotidiana.