Sono recentemente stati avviati nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclopedonale lungo viale Africa, finanziata grazie ai fondi del PNRR.

La nuova pista ciclabile in Viale Africa

L’intera opera fa parte di un più ampio progetto integrato che prevede anche interventi per migliorare la sicurezza del fondo stradale e dei marciapiedi lungo questa importante arteria cittadina. La prima fase del piano, mirato a rafforzare la rete ciclabile urbana, comprende il rifacimento di alcuni tratti della pavimentazione stradale e la costruzione del nuovo percorso ciclopedonale, che collegherà piazza Europa (in prossimità della stazione RFI) con la fermata della metropolitana Giovanni XXIII. Si precisa che il tracciato della nuova pista non comporterà la riduzione delle attuali carreggiate né interesserà la parte centrale della strada, poiché sarà realizzato in parte sui marciapiedi e in parte su una corsia dedicata e protetta.

La scelta del percorso definitivo è frutto di un’attenta valutazione della simulazione dei flussi di traffico in una zona strategica per la mobilità cittadina.

Vi sarà anche una seconda fase dei lavori, prevista dopo la stagione estiva, prevede il rifacimento completo del manto stradale e dei marciapiedi, oggi in condizioni non uniformi e disconnesse. Questi interventi verranno effettuati in orario notturno, così da ridurre al minimo i disagi per la circolazione e per i residenti della zona.