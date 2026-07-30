L’ennesimo episodio di violenza ai danni del personale in servizio ha scosso il centro di Catania. Nel pomeriggio di ieri, lungo via Sangiuliano, un agente della Polizia Municipale e un operatore del servizio rimozione dell’Amts sono stati violentemente aggrediti mentre stavano svolgendo le consuete attività di controllo e rimozione dei veicoli.

A causa delle ferite riportate durante l’aggressione, entrambi i lavoratori sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso.

La denuncia unitaria dei sindacati

A rendere noto l’accaduto sono state le sigle sindacali Cgil, Cisl, Cisal e Uil, che hanno espresso forte preoccupazione per una situazione di sicurezza ritenuta ormai insostenibile:

“È l’ennesima aggressione ai danni del personale impegnato nei servizi di controllo e rimozione. Chiediamo all’amministrazione comunale di adottare con urgenza tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza del personale”.

L’ultimatum al Comune: “Pronti a chiedere il blocco delle ganasce”

La posizione dei rappresentanti dei lavoratori si fa dura nei confronti di Palazzo degli Elefanti. Se non verranno messe in atto garanzie immediate per la tutela degli operatori sul campo, le organizzazioni sindacali si dicono pronte a bloccare uno dei servizi principali di prevenzione della sosta selvaggia.

Trantino: “Episodio grave e inaccettabile”

Il sindaco Enrico Trantino e l’assessore alla Polizia Locale Orazio Grasso hanno espresso ferma condanna e piena vicinanza all’agente della Polizia Locale e all’operatore ausiliario di Amts che, nel pomeriggio di ieri, sono stati aggrediti da un passante in via Antonino di Sangiuliano mentre erano impegnati nello svolgimento dei propri compiti d’istituto, procedendo alla verbalizzazione e all’apposizione delle ganasce a veicoli in sosta vietata.

I due operatori, vittime della violenta aggressione, sono stati trasportati al pronto soccorso, dove hanno ricevuto le cure del caso e sono stati refertati. L’autore dell’aggressione è stato immediatamente bloccato dagli agenti della pattuglia della Polizia Locale presenti sul posto e denunciato all’Autorità giudiziaria.

“Esprimiamo la nostra piena solidarietà e vicinanza ai due operatori aggrediti nell’esercizio delle loro funzioni”, hanno dichiarato il sindaco Trantino e l’assessore Grasso. “Si tratta di un episodio grave e inaccettabile che colpisce chi ogni giorno è impegnato a garantire il rispetto delle regole e la sicurezza della comunità. Il rispetto delle norme di convivenza civile rappresenta il presupposto fondamentale per assicurare ordine e tutela dei cittadini. Per questo rivolgiamo un sentito ringraziamento agli appartenenti alla Polizia Locale e agli operatori dei servizi ausiliari, che insieme a tutte le altre forze dell’ordine svolgono con professionalità e senso del dovere un servizio essenziale per la collettività e che meritano rispetto e sostegno da parte di tutti”.