Catania, rilascio passaporti: nuova procedura per le urgenze

La Questura di Catania ha reso nota la nuova procedura prevista per il rilascio dei passaporti rivolta ai casi urgenti.

Negli ultimi anni, ottenere il passaporto è diventato quasi un’impresa, a causa delle tantissime richieste e dei conseguenti lunghi tempi d’attesa. Dall’analisi dei dati, risultano essere state oltre 20 mila le richieste presentate allo Sportello Passaporti della Questura di Catania nel 2023. Già nel solo primo trimestre di quest’anno le istanze presentate siano circa 8000.

Tuttavia, la Questura di Catania ha reso nota una nuova procedura per il rilascio dei passaporti. In particolare, questa sarebbe rivolta ai casi urgenti, vale a dire coloro i quali presentano dei motivi che concedono uno status di priorità al momento del rilascio.

La procedura

Per far fronte all’incremento di richieste a livello nazionale, il Ministero dell’Interno ha adottato un nuovo sistema di prenotazione on-line degli appuntamenti. In particolare, questo consente il rilascio del passaporto in tempi ragionevoli a chi ha determinate necessità. A tal proposito, è stata creata l’Agenda Prioritaria, che si trova all’interno dell’Agenda Passaporti raggiungibile al sito della Polizia dedicato alla richiesta dei passaporti. Si tratta di una valida soluzione per chi necessita del rilascio del titolo di viaggio in tempi molto brevi.

In particolare, i motivi di urgenza adeguatamente documentati, fanno rifermento a necessità di lavoro, salute, studio o turismo. Per tutti questi casi, l’utente potrà accedere all’Agenda Prioritaria, al fine di ottenere il rilascio del passaporto in tempi utili. Richiesto l’appuntamento, il cittadino dovrà presentarsi, nel giorno e nell’orario indicati, presso lo Sportello dell’Ufficio Passaporti e consegnare la documentazione attestante l’esigenza del rilascio in via prioritaria del titolo.

Oltre all’Agenda Prioritaria, qualora non fosse disponibile alcuna data, il cittadino avrà a disposizione un’ulteriore alternativa. In questo caso si tratta della compilazione di un modulo da esibire allo sportello Passaporti, qualora ci fosse la necessità di ottenere il titolo entro 15 giorni. In tal caso non sarà fissato un appuntamento: l’utente potrà presentarsi, nelle ore di apertura antimeridiana, direttamente allo sportello. A quel punto sarà verificata la documentazione a supporto della richiesta e trattata in relazione alla necessità rappresentata.

Al fine di corrispondere ai nuovi servizi offerti dall’Agenda Passaporti, lo Sportello Passaporti della Questura di Catania ha rivoluzionato in meglio la propria operatività. In particolare, essa è stata estesa alle fasce orarie sia antimeridiane che pomeridiane di ciascuna giornata, dal lunedì al venerdì.