Tangenziale di Catania, completata prima fase lavori: i prossimi step

Lavori lungo la tangenziale di Catania: la Prefettura convoca un incontro con i vertici Anas. Le date dei prossimi step previsti.

Ieri mattina si è svolta alla Prefettura di Catania una riunione con i vertici della struttura territoriale Anas di Catania per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori di rifacimento delle barriere spartitraffico della tangenziale di Catania. All’incontro, convocato dal prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi, hanno preso parte anche la polizia stradale, i carabinieri, vigili del fuoco, il vicesindaco di Catania e i rappresentanti dei comuni di Gravina, San Giovanni La Punta, Tremestieri Etneo e San Gregorio.

Tangenziale ovest: San Gregorio

Anas ha comunicato che i lavori sul tratto Ovest tra San Gregorio e Catania sono completi al 60% e che procedono secondo il cronoprogramma. I cantieri lungo la sezione a monte verso San Gregorio verranno rimossi entro il 14 aprile mentre hanno già preso il via quelli della sezione terminale verso Canalicchio, particolarmente delicati a causa della chiusura in entrata e in uscita dello svincolo autostradale. Tutti i lavori saranno ultimati nel mese di giugno in modo tale da non causare disagi in vista delle vacanze estive.

Asse dei servizi e tratto Zia Lisa-A19

Per quel che concerne gli altri interventi, Anas fa sapere che il tratto Asse dei servizi-aeroporto sarà ultimato entro il mese di maggio. E, contestualmente, la prossima settimana inizieranno i lavori sul tratto Zia Lisa – A19 con l’obbiettivo di portarli a termine prima dell’inizio dell’estate.

Una volta concluse le vacanze estive, verranno avviati gli ultimi lavori per il completamento della sezione di San Gregorio. Il cronoprogramma prevede il termine dei lavori e la rimozione dei cantieri a novembre 2024, prima dell’arrivo delle festività natalizie.